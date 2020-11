El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, estimó este miércoles que en enero se estará aplicando la vacuna rusa contra el coronavirus en ese distrito y consideró que si se logra evitar una segunda ola de contagios en el invierno "será un triunfo de la medicina y la ciencia en el mundo".



En declaraciones a radio La Red, Kreplak precisó que la vacuna Sputnik V, que obtuvo 92% de eficacia en los estudios de fase 3 en humanos según se anunció esta mañana, "se probó en más de 40.000 voluntarios en Rusia".



"De acá a un mes habrá tiempo suficiente para hacer un corte de fase 3 y ver el nivel de evolución. Con dos meses de aplicadas, hay anticuerpos y más del 90% de protección", explicó. Kreplak dijo entender que los rusos "estarían en condiciones de producir a escala y darnos a nosotros" las dosis para poder vacunar "a partir de enero".

No obstante, el viceministro señaló que la provincia deEn ese contexto, expuso que los representantes de los Gobiernos nacional y provincial fueron hablando "con Rusia y con varias empresas a nivel mundial" para analizar "qué posibilidades tenían de provisión y en qué precios estaban".(Las farmacéuticas) Pfizer y AstraZeneca están muy avanzadas, pero a nosotros no nos tocaría tan rápido porque muchos países habían reservado y comprado grandes volúmenes", graficó.

Así, destacó que “las vacunas rusas son las que nos pueden brindar más cantidad y con anticipación, porque Pfizer y Astrazeneca llegarían con mayor demora”.y analizó que "es demodé estar en contra de un bloque político que ya no existe".Además,de Covid-19 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y tres en el interior. "Todo depende de cómo nos cuidemos. Viene una tendencia muy sólida y vamos a trabajar para que en el verano no haya más trasmisión comunitaria a partir del rastreo de contactos estrechos de casos positivos", continuó.Por último, dijo que si se logra. "Tenemos la estrategia de bajar lo máximo posible los casos en el verano, poder vacunar todo lo posible en el verano para que si hay una segunda ola en el invierno, al menos no afecte a las personas con alto riesgo", concluyó.