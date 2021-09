Si le preguntamos a los jóvenes argentinos por el cantante del momento, casi con seguridad muchos de ellos responderán L-Gante. El oriundo de General Rodríguez está en el punto máximo de popularidad, lo que le valió un paso por la mesa de Juana Viale. Allí, entre muchas otras cosas, resaltó una política del gobierno de Alberto Fernández.

L-Gante participó por primera vez del almuerzo más famoso de la televisión argentina.

El artista comentó al inicio de la pandemia del Covid-19, tanto él como su madre se quedaron sin trabajo. Sin embargo, sugirió que gracias a esta medida pudo salir adelante. "Salió esto del IFE, con esto de la cuarentena, yo no tenía celular desde hace dos años y tener uno para lo que hago yo es fundamental. Bueno, mi IFE, que lo cobré, lo usé para que no falte nada, arreglar la casa, la comida", señaló el cantante.

La mesa la completaron "Chechu" Bonelli, Osvaldo Bazán y Florencia Randazzo.

Recordemos que L-Gante saltó a la fama durante el 2020, cuando lanzó “L-Gante RKT”, una colaboración con Papu Dj que superó las 200 millones de reproducciones. No contento con esto, este 2021 realizó otra colaboración, esta vez con Bizarrap, que se posicionó en el primer puesto del Argentina Hot 100.

.

Retomando su aparición en “lo de Juana”, protagonizó momentos divertidos que hicieron reir a la mesa y seguramente a los televidentes también. Para muestra un botón, en la apertura del programa la conductora comenzó a “jugar” con él. “¿Te despertaste temprano hoy?”, preguntó Juana, a lo que el artista replicó que siempre lo hace los sábados. “No, ¿cómo sábado? ¡Es domingo!”, exclamó Viale entre la risa general. Recordemos que si bien el programa se transmite los domingos, se graba un día antes.

Otro entretenido ida vuelta entre ambos se dio cuando ella le dijo, “viniste a la mesa de Mirtha, ¿viste?”.“Acá estamos. Me veía raro acá, aunque a mí me gustaría que esté Mirtha”, respondió con ironía L-Gante, cuyo verdadero nombre es Elián Ángel Valenzuela. “Ya va a venir. Me dicen por cucaracha que te retires, por favor. Ya va a venir la abuela”, bromeó la actriz.

Así L-Gante defendió el IFE

De qué se trata el IFE

Estamos hablando del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE), el cual, según el sitio web del ANSES, “es una medida excepcional implementada por el Gobierno Nacional, que busca proteger a las familias argentinas ante la pérdida o disminución de sus ingresos por la situación de emergencia sanitaria generada por el COVID-19”.

En adición, el organismo explicó que “es la prestación económica de mayor alcance de la historia argentina. Llega a casi 9 millones de trabajadores de la economía informal, monotributistas sociales, monotributistas de las categorías A o B y a trabajadoras y trabajadores de casas particulares y personas que se encuentran actualmente desempleadas”.