Después de que Cristina Fernández de Kirchner recomendara escuchar al exitoso músico argentino conocido como L-Gante, el cantante rompió el silencio y dio una versión un poco diferente a la de la vicepresidente que había afirmado que el trapero había recibido en su momento una computadora como parte del programa “ Conectar igualdad”.

Para ser precisos, lo que declaró la ex presidente fue la siguiente: “Les recomiendo que lo escuchen, con esa [computadora de] Conectar Igualdad que recibió en 2014 hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en YouTube”.

Recordemos que el cantante, cuyo verdadero nombre es Elian Valenzuela, reveló en una entrevista que grabó su primer tema cuando tenía 15 años utilizando “un micrófono de $1.000 y una computadora del Gobierno”, de ahí las posteriores declaraciones de la ex senadora.

Sin embargo, el artista dio otra versión en una entrevista con Viviana Canosa. “Yo te comento que la netbook del gobierno yo no la obtuve en la escuela, no me acuerdo si la cambié por un celular o vendí el celular y me compré la netbook, pero un negocio así fue”, aclaró.

“Yo te comento que la netbook del Gobierno yo no la obtuve en la escuela, no me acuerdo si la cambié por un celular o vendí el celular y me compré la netbook, pero un negocio así fue”, dijo.

“No te la dio Cristina, entonces, ¿por qué Cristina te pone como ejemplo? La compu la conseguiste vos, no te la dieron ellos”, repreguntó la conductora.

.

L Gante contestó que no se sintió utilizado por la funcionara porque “lo que ella (CFK) dijo fue el logro que yo tuve”. Además agregó que “lo que podría corregir es que no hay que recibir cosas así porque sí. La gente que me vendió la computadora a mí es porque no le dio uso y a mí me gustaría que la persona que haya recibido eso en verdad la uses. Esas son cosas que hay que corregir”.

El artista oriundo de General Rodríguez está en su mejor momento y tiene canciones que alcanzan los millones de reproducciones. Para muestra un botón, el sencillo “L-Gante RKT”, que lo catapultó a la fama, acumula 189 millones de visitas y llegó hasta el primer puesto del Billboard Argentina Hot 100.

Otros temas como “BZRP Music Sessions #38″ que realizó junto a Bizarrap, suma otras 165 millones de visitas, a las que se suman un par de canciones que grabó junto a Pablo Lescano que superan las 40 millones de reproducciones cada uno.

Así L-Gante contradijo a Cristina Kirchner