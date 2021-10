El Presidente, Alberto Fernández, mantuvo una reunión con el ídolo popular L-Gante. El músico le presentó al mandatario y a la primera dama, Fabiola Yañez, a su hija Jamaica -la beba del artista que nació hace algunas semanas- y a su esposa Tamara Báez.

La cumbre entre el referente de la cumbia 420 y Alberto fue anunciada a través de las redes sociales y será transmitida por YouTube. En el video, que dura tan solo 25 segundos, finaliza con un enigmático mensaje que dice: “Hoy 20 horas”. No se informó oficialmente que sucederá este domingo a la noche en torno a este encuentro, aunque se descuenta que se divulgarán más detalles de la reunión.

¿Cuál es el motivo de la reunión entre L-Gante y Alberto?

Hasta el momento no se mencionó el motivo del encuentro con el mandatario, L-Gante había anunciado el 12 de septiembre, al votar en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que tenía ya acordado un encuentro con Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Alberto, Fabiola y L-Gante, juntos en la Quinta de Olivos.

En ese sentido, dijo que habían preferido no reunirse antes de las primarias para evitar especulaciones políticas.

Durante una entrevista con Crónica HD, el músico adelantó que pensaba pedirle al Presidente por la legalización de la marihuana. “Me gustaría juntarme con Alberto y con Cristina. Seguro que ahora nos vemos, no no juntamos antes porque la gente iba a pensar que era para sumar votos pero nos vamos a ver”, aseguró.

Además, dijo que no tiene intenciones de dedicarse a la función pública. “Yo no quiero hacer política. Lo vengo haciendo por empatía y nadie lo ve, no sale en ningún lado y está bien que sea así”, indicó.