Acompañado por el diputado nacional José Ignacio de Mendiguren y el provincial Pablo Garate, Sergio Massa estuvo en la localidad de Tres Arroyos.



Tras visitar la cerealera Laso S.A. y dialogar con los trabajadores, quienes le expresaron su preocupación por las dificultades que están atravesando, Massa se refirió a la crisis económica actual y destacó: “Cada ciudad tiene su particularidad, pero hay cosas que aparecen como generales en este momento de la Argentina. El precio de la luz, el precio del gas, la falta de trabajo y la falta de una visión industrial de nuestro país”.



“Después en cada ciudad la gente nos cuenta cómo bajó el poder de compra. Hoy la gente en lugar de comprar un kilo de pan pide 10 o 15 pesos. que es lo que le alcanza. Ya no compran más tortas o facturas. Como la gente no tiene un mango en el bolsillo el comercio se va apagando. Todo es parte de esta gran frustración y decepción que viene pasando con un gobierno que va a los tumbos sin acertar con el programa económico”, indicó.



Y añadió: “El Gobierno tiene mal anotadas la prioridades. En un país con una tasa de interés del 70% es imposible que alguien piense en producir, porque prefiere timbear y ganar en el banco. En un país donde la luz, el gas y el agua suben todos los días, el trabajador se desalienta porque los sueldos no alcanzan. Y en un país donde el sistema educativo dejó de ser inclusivo porque la escuela pública se está apagando, no hay perspectiva de futuro”.



Por último, afirmó: “El desafío es entender que la Argentina solo sale adelante poniendo el acento en el trabajo, la producción nacional y la educación. Todo lo demás es cuento y nos cambian títulos todos los días solo para entretenernos”.