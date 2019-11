El presidente electo, Alberto Fernández, y el titular ejecutivo de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, Luis Carranza, mantuvieron este martes un encuentro en el que quedó ratificado el compromiso del organismo "con los planes de desarrollo del nuevo gobierno con créditos por más de US$ 4.000 millones".



Según se informó en un comunicado de prensa del equipo del mandatario electo, en el encuentro -que se realizó en las oficinas de Fernández en Puerto Madero-, Carranza se comprometió a "profundizar el apoyo financiero y técnico que se viene brindando a Argentina en áreas clave del desarrollo, como la movilidad urbana, la modernización de las infraestructuras, el fortalecimiento institucional y el fomento de la competitividad urbana y regional".



En la reunión, el también titular de la Corporación Andina de Fomento expresó su "confianza" en la economía argentina y anunció que la institución "fortalecerá la presencia en el país en los próximos 4 años con la aprobación y ejecución de más de US$ 4.000 millones a través de programas, proyectos y de cooperación técnica".



Según se precisó, la CAF "aprobará nuevos programas y proyectos para los próximos 4 años del orden de US$ 2.500 millones, en sectores prioritarios para el próximo gobierno, en áreas como infraestructura (corredores logísticos, transporte urbano y tics) y energía; para el manejo de recursos hídricos (cloacas, acueductos, riego, mitigación de inundaciones)".



También invertirá en "en temas de educación; apoyo al programa de ciudades con futuro (intervención integral en villas) y para el sector privado vinculado a pymes exportadoras (como por ejemplo, para impulsar a las pymes proveedoras de empresas en Vaca Muerta)".



En tanto, Carranza presentó varios de los programas que están listos para iniciar su ejecución o ya se están ejecutando por US$ 1.500 millones, como "el proyecto de infraestructura regional para adelantar proyectos en 5 provincias; un programa de apoyo integral a la educación; otro de infraestructura universitaria para el desarrollo de capacidad emprendedora y el Plan Belgrano Sur para mejorar la conectividad ferroviaria y accesibilidad con la zona sur de la CABA y limítrofe con la provincia de Buenos Aires".



Además, en materia de cooperación técnica, "se impulsarán los estudios de pre inversión para un corredor logístico del norte de Argentina que abarca siete provincias y un programa de asistencia técnica para la Universidad de Cuyo", según se informó.



Por último, en el comunicado se precisó que la CAF "apoyará al gobierno entrante para organizar proyectos vinculados a generación de conocimiento en áreas de su interés como el fortalecimiento de las relaciones comerciales México-Argentina, las relaciones entre los países del Mercosur y con propuestas para el desarrollo económico en Argentina".