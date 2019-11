Mientras las declaraciones de Alberto Fernández sobre el gabinete navegan en una galaxia paralela, la Confederación General del Trabajo tracciona para dos ministerios clave: Trabajo (en la actualidad con el rango de secretaría), y Transporte. La CGT, de encuentros en secreto con Claudio Moroni, busca que la cartera laboral sea ocupada por él.

El pasado martes, Claudio Moroni -el hombre de Alberto Fernández que probablemente ocupe el Ministerio de Trabajo- tuvo una reunión con la mesa chica de la CGT en la sede del gremio de Sanidad, en donde analizaron el panorama laboral dejado por el macrismo en los últimos cuatro años, específicamente los datos referentes al desempleo y la pérdida de poder adquisitivo.

Es un honor haber recibido el premio a la militancia en manos de Claudio Moroni.



Muchas gracias @desdeelpieC y @Claudioposse por convocarme. pic.twitter.com/a2NQckMoSH — Héctor Daer (@hectordaer) November 17, 2019

"Coincidimos en que las prioridades son generar más puestos de trabajo y mejorar los salarios más bajos. Pero no se discutieron los mecanismos a través de los cuales se podría implementar esta mejora. Esta información la sabremos de manera concreta una vez que el gobierno asuma y sepa qué dinero disponible hay en la caja", dijo por aquel entonces Sergio Romero, titular de UDA y secretario de educación de la central obrera.

Un nuevo encuentro con Moroni está agendado para esta semana, aunque desde Azopardo aún lo mantienen en absoluta reserva. Quien envía constantes elogios para con el posible funcionario es Héctor Daer, cosecretario general de la CGT. El 16 de noviembre escribió en su cuenta de Twitter: "Es un honor haber recibido el premio a la militancia en manos de Claudio Moroni".

Por su parte, Omar Maturano (La Fraternidad) dialogó con Perfil y señaló que "se habla de todos los ministerios con sus nombres pero al transporte no se le da ninguna presencia. No sé si esto pasa porque el nuevo gobierno tiene miedo, porque es un sector que cuando hace una medida tiene mucha contundencia, o simplemente, no se lo tiene en cuenta".

Uno de los primeros nombres en sonar para Transporte fue el del diputado nacional Raúl Pérez, referente del Frente Renovador. Sin embargo, en las últimas horas tomó mayor notoriedad el senador del PJ Carlos Caserío. El cordobés abandonaría la presidencia del partido en la Cámara Alta para ser parte del gabinete de Alberto Fernández.