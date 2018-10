La CGT continúa a la espera de un llamado telefónico por parte del gobierno. La reunión entre industriales y Dante Sica (ministro de Producción y Trabajo) no conformó a la central obrera, ya que "el Ejecutivo no le da las herramientas", le confiaron a Crónica desde Smata. En ese sentido, el secretario general, Carlos Acuña, no descarta un paro en los próximos meses.

A una semana de la salida de Juan Carlos Schmid de lo que fue el triunvirato de la CGT, las desavenencia siguen diciendo presente en Azopardo. En comunicación con Página 12, el cegetista Acuña insistió en que el portuario estaba con "problemas de salud", aunque prefirió distanciarse: "Yo tuve una arritmia, producto de la mala sangre que uno se hace conduciendo la CGT, pero decidí seguir".

Al referirse a próximos paros, Acuña dijo que "al paso que vamos habrá". "Este gobierno no tiene compasión con el pueblo", siguió. Héctor Daer, a través de su cuenta de Twitter, también dijo lo suyo. "La insensibilidad no tiene límites, no sólo generan aumentos de tarifas que empobrecen, también atentan contra el derecho de poder cancelatorio del pago de una factura, seria como que todos los que se arrepintieron de votar a cambiemos den vuelta el voto y pidan votar nuevamente", escribió el líder de Sanidad.

La insensibilidad NO tiene límites, no solo generan aumentos de tarifas que empobrecen, también atentan contra el derecho de poder cancelatorio del pago de una factura, seria como que todos los que se arrepintieron de votar a cambiemos den vuelta el voto y pidan votar nuevamente pic.twitter.com/qDOFTDdzlT — Hector Daer (@hectordaer) 7 de octubre de 2018

Por su parte, Luis Barrionuevo dialogó con "Toma y Daca" (Radio Cooperativa), donde aseguró que "es posible que la CGT incremente las protestas". El referente de los gastronómicos detalló que "todos los días se cierran empresas y hay gente en la calle", por lo que "habrá más paros y movilizaciones".

Haciendo un repaso de la central obrera, Luis Barrionuevo dijo que el triunvirato "se empezó a desmoronar en el acto frustrado que le piden fecha a un paro", día histórico por el robo del atril de la CGT.