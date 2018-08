La CGT realizó un plenario de secretarios generales con el objetivo de hacer un balance sobre la situación económica del país. En el mismo se resolvió convocar a un paro general para el martes 25 de septiembre, por un lapso de 24 hs, según informó uno de los titulares de la central, Héctor Daer.



Según expresaron varios líderes de distintos gremios, la medida de fuerza se lleva a cabo debido la crítica situación económica y social que atraviesa el país y que el gobierno no planea enderezar. "Nos están llevando hacia el iceberg como al Titanic", destacó Julio Piumato, Secretario General de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación.



Además, los representantes de la CGT aclararon que la medida no implica una movilización.



"Un día importante para la CGT: plenario de Secretarios Generales en La Fraternidad trabajando por la unidad sindical, por la Argentina", manifestó Juan Carlos Schmid a través de su cuenta de Twitter.







Dentro del marco de la separación de Camioneros, Omar Maturano manifestó en un mensaje dirigido a Moyano y su acercamientoa las dos CTA: "Halcones, palomas y cuervos parece que se quieren comer a l. CGT. Hay algunos que creen que si no son la conducción, la CGT no sirve. La CGT no está solo para luchar: somos los responsables de que la democracia continúe. Acá están los confederados, no vamos hacia ninguna unidad con entidades que no pueden ni siquiera estar juntas entre ellas".



El encuentro se llevó a cabo en el Teatro Empire, perteneciente al sindicato de maquinistas de trenes, ubicado en Hipólito Yrigoyen al 1900, en el barrio porteño de Monserrat.



En tanto, el secretario general de la UOM, Antonio Caló, había dicho que el objetivo de la reunión era "debatir todo el momento que está atravesando el movimiento obrero. Es un momento muy difícil, muy grave".