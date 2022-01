El cosecretario general de la Confederación General del Trabajo ( CGT), Héctor Daer, celebró el principio de acuerdo al que se arribó con el Fondo Monetario Internacional ( FMI), anunciado este viernes por el presidente Alberto Fernández.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el dirigente sindical destacó que el Jefe de Estado "mantuvo firmes sus convicciones" y festejó que se haya logrado un entendimiento que "no cae sobre los derechos previsionales ni laborales, sino que prioriza el desarrollo económico".



"Ante la responsabilidad de nuestro Gobierno, destaco un entendimiento sin ajuste en consonancia con lo acordado con la CGT, y que protege los derechos de los trabajadores y jubilados", manifestó Daer en las primeras horas de la mañana desde sus redes.

Alberto Fernández comunicó en este día mediante un mensaje grabado desde la Residencia de Olivos que la Argentina llegó a una negociación con el organismo crediticio internacional que “no condiciona” el crecimiento del país ni afecta “sus metas de justicia social”.

“El entendimiento no restringe, no limita ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero. No impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología”, aseguró.

En tanto, el mandatario nacional indicó que elevará las “líneas generales de este acuerdo” al Congreso de la Nación “para su consideración”, y en este marco, remarcó: “Necesitamos que apoyen este convenio y apelo así al compromiso nacional de todos y todas”.

“Sufríamos un problema, y ahora tenemos una solución. Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer”, reflexionó Fernández respecto al ida y vuelta en las negociaciones con el FMI hasta llegar al acuerdo.

Quien respaldó al presidente en este sentido fue el ministro de Economía, Martín Guzmán, horas después durante una conferencia de prensa: "Hemos transitado durante varios meses negociaciones durísimas, y allí se ve la magnitud del daño que se le infringió a la Argentina y la importancia de poder limpiar esos daños y mirar hacia adelante".

"El acuerdo de 2018 fue un fracaso. Lo que planteamos fue tener el apoyo para poder refinanciar esa deuda de 44.500 millones de dólares sin socavar las oportunidades de desarrollo de nuestra nación", criticó Guzmán, acompañado del jefe de Gabinete, Juan Manzur.