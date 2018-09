En el día en el que país se para por el cuarto paro general al Gobierno, el triunvirato de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, dio una conferencia de prensa en la que le exigió a Mauricio Macri un plan alternativo en la política económica del país.

El primero en tomar la palabra fue Juan Carlos Schmid, quien manifestó enfáticamente que "Si no hay plan B. No hay tregua. Queremos evitar despidos. Esperamos un cambio en el modelo económico" .

Además, el dirigente gremial habló sobre el gran acatamiento que tuvo la medida de fuerza: "Quiero felicitar a todos los sindicatos que hoy no se presentaron a trabajar. Al que hoy perdió el presentismo".

Schmid criticó duramente la situación actual de Argentino y dijo que "El país ahora está peor. Macri empiece a virar el navio. Queremos que el barco llegue al puerto. Antes de que sea demasiado tarde".

"Estamos ante una manifiesta incapacidad de asumir que estamos enfrentando una crisis descomunal en l. económico y político y que se avanza arriesgadamente en el plano social”, enfatizó el dirigente.



"Se ha expresado de forma contundente, a lo largo y ancho e. país, el profundo rechazo a las consecuencias de este trazad. económico. En el mismo momento en que la cabeza del Ejecutiv. esta en Estados Unidos se conoce la renuncia del presidente de. Banco Central, lo que demuestra las tensiones internas en e. elenco gubernamental" manifestó antes de ceder la palabra.

Por su parte, Carlos Acuña criticó a Cambiemos: "No tenemos porque seguir soportando todas las mentiras con las que ganaron las elecciones. Le mintieron al pueblo argentino" a quien calificó como "Un grupo de amigos. Todos empresarios que se hicieron patriotas".



"Cuando se van a ocupar de trabajar y calmar el hambre, el desempleo. La pulverización de los salarios y pensar en los trabajadores y familias argentinas que hacen los esfuerzos para poder sobrevivir", agregó.



Acuña finalizó su discurso asegurando que "Se terminó la mentira. Está CGT se pone al frente de los más justos reclamos que tiene el pueblo argentino. Como vamos, creemos que vamos mal, y vamos a terminar mal".



El último en tomar la palabra fue Héctor Daer quien dijo que "No hay programa económica. Lo único que quiere este Gobierno es el ajuste" y que "Mintieron en la campaña diciendo que los trabajadores no iban a pagar ganancias. Y ahora quieren reformular el presupuesto para sacarlo. A donde vamos a ir, tenemos más pobreza y caída económica".



"Los sindicatos bancan financieramente a las estructuras formativas. No nos corran por ese lado. No sirve de nada dialogar, para que nos cuenten por donde tienen que ajustar. Lo que tienen que hacer es pensar en gobernar", criticó.

Daer le mandó un mensaje director a Mauricio Macri: "Señor Presidente: No piensa en la reelección. No piense en los globos. Piense en Gobernar así democráticamente entrega el poder" y le exigió "Que nos digan cuál es el camino a donde nos quieren llevar".



"Este paro es para decirle al Gobierno que hay que cambiar de rumbo. No hay dato empírico que permita decir que, con u. programa de gobierno con consecuencias sociales impredecibles, podamos salir adelante con nuestro país. Sí hay antecedentes en el mundo y en la Argentina de que cuando se siguieron esta. políticas corrió riesgo la institucionalidad de nuestra República”, indicó Daer.



En esta línea y apuntando al presidente dijo: "Que Macri deje de mirar desde Ezeiza para afuera y que se pare en la Cordillera a ver la Argentina y las necesidades de lo que está pasando en nuestro país. Porque no hay programa económico sustentable si no es sustentable socialmente".



En el cierre y antes de contestar preguntas de los periodistas, lanzó una advertencia: "Miren lo que está pasando. Porque si no tienen el diagnostico objetivo de la realidad de lo que le pasa el pueblo argentino. Nunca van a entender el porque de las cosas".