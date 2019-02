Por Luciano Bugner

@lucianobugner



La Confederación General de Trabajo arrancará su año el jueves, cuando mantenga una reunión con la misión del FMI. En la agenda, la mesa chica planteará como temas críticos la inflación, la caída de la actividad económica y la reforma laboral impulsada por Cambiemos, entre otros puntos. El lunes, los agentes internacionales se reunieron con Hernán Lacunza (ministro de Economía provincial) y el economista Roberto Lavagna.



La cita entre CGT y FMI tendrá lugar en la sede que la Uocra (construcción) tiene sobre avenida Belgrano, barrio porteño de Balvanera. En horas del mediodía, la mesa chica de la central obrera le planteará al organismo "el crítico estado social, político y económico por el cual atraviesa Argentina", le dijeron a Crónica desde Azopardo. Los participantes serían el anfitrión, Gerardo Martínez; uno de los líderes de la central, Héctor Daer; el titular de UPCN, Andrés Rodríguez; y el secretario general de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri.



El temario que la CGT pondrá sobre la mesa contará con varios puntos aunque "será similar a los planteos anteriores". Una de las preocupaciones para los líderes sindicales tiene que ver con los números de la inflación difundidos por el Indec. El borrador que maneja la central también tiene un apartado con la reforma laboral. Cabe destacar que días atrás, en reuniones tripartitas (Ejecutivo, empresarios y gremios) Cambiemos intentó avanzar con los convenios colectivos de textiles y metalúrgicos. Y también envió un mensaje para Camioneros a través de la cámara Fadeeac.



En la casa de la construcción también se hablará sobre la caída de la actividad económica y su impacto en el empleo. "No vemos una mejora en el corto plazo. Nosotros decidimos patear el tablero porque no es el momento de modificar los convenios. Hay que reactivar la industria nacional", detalló Hugo Benítez, secretario general de Asociación Obrera Textil, en comunicación con "Mal aconsejados", por Radio Caput.



Jubilaciones, y asistencia a los sectores sociales más vulnerables, y vencimientos de deuda en el 2020, otros de los ítems a discutir.



La CGT adelantó que "la misión (encabezada por el italiano Roberto Cardarelli) escucha y da su visión". Fuentes cegetistas confirmaron que el último encuentro, el organismo internacional habló de "cumplimiento de las metas".



Debido a la crítica situación en el mundo laboral, el próximo lunes, en la secretaría de Industria de la CGT (coordinada por Rodolfo Daer) los gremios de la industria mantendrán una reunión para definir "los pasos a seguir". El rubro no descarta movilizaciones al ministerio de Producción y Trabajo.



Desfile de economistas



El lunes, la comitiva del Fondo mantuvo reuniones con Hernán Lacunza, ministro de Economía de Buenos Aires, y Roberto Lavagna.



Desde el equipo de Lacunza confirmaron que el gabinete recibió a Cardarelli y Trevor Alleyne, con quienes dialogaron sobre la situación fiscal de la Provincial. Además, el equipo de Vidal le mostró el presupuesto provincial, el programa financiero, la actualización del Fondo del Conurbano, la baja de impuestos distorsivos, la obra pública provincial y, entre otros, la reforma de la Copartipación Federal.



También Roberto Lavagna (ex ministro de Economía de Nación) se reunió durante una hora y media con Cardarelli. El entorno del economista aseguró que "se habló de temas a mediano plazo, haciendo una visión estructural de la economía, sin menciones a la coyuntura".