El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este martes que en el distrito serán analizados todos los contactos estrechos de las personas contagiadas de coronavirus, tengan o no síntomas, y ya no sólo a los convivientes, como sucedía hasta el momento.



"Estamos convencidos de que nuestra política de detección, testeo temprano, y aislamiento es el camino en la lucha contra el virus", aseguró Rodríguez Larreta durante una conferencia de prensa ofrecida esta mañana en la Escuela 9, de la calle Bacacay al 2700, en el barrio porteño de Flores.



Con esta medida, la gestión porteña busca ampliar la cantidad de testeos que, según aseguró Rodríguez Larreta, "es la mejor manera de cortar la circulación del virus".

"Por eso, a partir de esta semana vamos a dar un paso más y vamos a testear a todos los que estuvieron en contacto estrecho con los contagiados, tengan o no síntomas", aseveró el jefe de Gobierno porteño, en la presentación que realizó junto al ministro de Salud del distrito, Fernán Quirós.



Según explicó el jefe de Gobierno, se considerará como contacto estrecho a toda persona que haya estado a menos de dos metros de distancia durante más de quince minutos de la persona positiva de coronavirus.



De esas personas, a quienes presenten algunos de los síntomas de Covid-19 se les realizará un test de PCR, mientras que a los asintomáticos se les hará el análisis por saliva.

Además, también serán considerados como contactos estrechos todos las habitantes de "viviendas colectivas", es decir donde conviven varias familias que comparten baño o cocina.



"Es probable que esto nos aumente la cantidad de registros porque son asintomáticos que sumamos a la cantidad de testeos", señaló el jefe de Gobierno.



"Estamos convencidos que esta política que venimos siguiendo es la principal razón por la cual ya van siete semanas con estabilidad en los casos", insistió Rodríguez Larreta ,quien además pidió a los vecinos que se acerquen a hacerse el test si "han estado en contacto con alguien contagiado".

Durante la conferencia de prensa, Quirós señaló que "el proceso que es eficaz en cortar la transmisión viral es el rastreo, testeo y aislamiento".



Quirós informó que, cada día, trabajadores sociales de la Ciudad salen a buscar "con la lista de los 1.000, 1.100 contagiados (diarios)". "Los contactamos e investigamos sus contactos estrechos", puntualizó.

Larreta habló sobre la polémica por la apertura de bares y restaurantes

El jefe de Gobierno porteño también defendió la apertura de bares y restaurantes con mesas en las veredas y señaló que, a pesar de que durante el fin de semana se registraron aglomeraciones en muchos locales, "la gran mayoría cumplió las pautas" y que, con el correr de los días, "se va a ir ordenando la situación".



"Estamos convencidos de que es mejor que la gente se encuentre al aire libre, es mucho menos riesgoso, hay una cuestión sanitaria que lo justifique", dijo el jefe de Gobierno.

También confirmó que, a partir del jueves, se volverá a multar a los autos mal estacionados pero que será para "lugares donde nunca se pudo estacionar", como por ejemplo para quien "estacione en una rampa que no permite que pase una mamá con un cochecito de bebé o un discapacitado en una silla de ruedas, para el que para en la parada de un colectivo o el que te estaciona en la puerta del garage de tu casa".

El jefe de Gobierno y la posibilidad del "Botón rojo"

Sobre las declaraciones del presidente Alberto Fernández en las que aseguró que no dudaría en "apretar un botón rojo" si aumentaran en forma desmedida los casos de coronavirus, Rodríguez Larreta opinó que sigue trabajando en manera coordinada con la Nación y la provincia de Buenos Aires, pero que eso no significa que "tengamos que estar 100 por ciento de acuerdo en todo".



"Venimos trabajando con muchísima coordinación desde el primer día con la Nación, con la Provincia; estoy convencido que es lo que tenemos que hacer. Una pandemia de esta magnitud sólo la podemos encarar trabajando juntos y en equipo. Ahora, trabajar en coordinación no quiere decir que todas las medidas sean exactamente iguales en Nación y Provincia", señaló el jefe de Gobierno porteño.

En ese marco, enfatizó que continúa "trabajando coordinados" en el ámbito metropolitano "como el primer día y así va a seguir siendo hasta el final de la pandemia".