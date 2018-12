La Corte Suprema de Justicia dio definitivamente de baja la posibilidad de aplicar el beneficio del 2X1 a los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. En mayo de 2017 la Corte le había otorgado ese beneficio al represor Luis Muiña. El fallo lo había impulsado el juez Carlos Rosenkrantz, recién llegado al tribunal -y en la actualidad presidente del cuerpo- y recibió un fuerte rechazo por parte de la sociedad.



Este martes, la Corte rechazó la aplicación de este beneficio. De esta manera, ganó la posición mayoritaria que obtuvo los votos de Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco. El presidente de la Corte, Rosenkrantz, fue el único que votó para continúe.



En medio de masivas movilizaciones en rechazo al beneficio, el Congreso sancionó una nueva ley para que ese cómputo no pueda volver a aplicarse a casos de lesa humanidad. No obstante, algunos jueces lo siguieron aplicando, como sucedió durante el verano nada menos que con Miguel Etchecolatz, el represor a cargo de la bonaerense durante la dictadura. Para este fallo se eligió el caso del ex jefe de Inteligencia del Ejército Rufino Batalla, quien tiene una condena a 13 años y pidió que se le aplique la ley más benigna.



"Esperamos que el 2x1 quede definitivamente sepultado. Las Abuelas de Plaza de Mayo estamos expectantes y con confianza de que los tres miembros de la Corte que no fueron a ese almuerzo con el presidente se expresen en contra de ese beneficio", dijo este lunes Estela de Carlotto, titular de la entidad.