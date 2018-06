Diálogo para resolver problemas y críticas ante la "enorme inequidad" de la Argentina fueron los ejes de la apertura de la Semana Social de la Iglesia 2018, en Mar del Plata, donde se debatirá hasta el domingo sobre el vínculo entre la política y los sectores más vulnerables del país.



Los encargados de abrir el encuentro fueron la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien destacó que "aún en un momento difícil estamos en el mejor camino posible", la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, el presidente del Episcopado y obispo de San Isidro, Oscar Ojea, y el presidente del CEPAS y obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones.



Con el lema “Democracia: un camino de servicio a los pobres”, Ojea abrió el encuentro y advirtió que “el nivel de inequidad (en la Argentina) es enorme y se acentúa cada vez más más”.



Asimismo, remarcó que su presencia en representación de los obispos del país significaba “la honda preocupación (de la iglesia) por lo que ocurre en nuestra patria”.



Sobre este punto destacó que “el 60 por ciento de los argentinos gana menos de 15.000 pesos por mes” y afirmó que “ante esta realidad la Iglesia no puede dejar de decir que el ajuste no lo tienen que pagar los pobres”.



Las palabras de Ojea despertaron los aplausos de un auditorio que colmó el salón más grande del hotel sindical 13 de Julio, de Luz y Fuerza, ubicado en el centro de la ciudad de Mar del Plata, donde tendrán lugar las jornadas hasta el próximo domingo.



En su discurso, Ojea también alentó a que tanto los dirigentes políticos y sociales tengan “contacto directo con los más pobres” y escuchen su “grito” pero también dejó un espacio para hablar de temas de actualidad, como el aborto.



"El aborto no es un derecho sino un drama. Hemos perdido la oportunidad de legislar sobre cómo apoyar a las madres con embarazos no deseados", afirmó el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), quien calificó a quienes se muestran a favor de su legalización como personas que “no han entendido las leyes de la naturaleza”.



"Cuidemos y respetamos la vida”, cerró el obispo. Por su parte, la gobernadora Vidal reconoció que actualmente hay “muchas familias que están angustiadas y tienen dudas sobre su futuro” pero dijo que “aún en un momento difícil estamos en el mejor camino posible”.



"Me gustaría poder decir que estamos mucho más avanzados pero la buena noticia es que empezamos", afirmó la mandataria y destacó que su gobierno trabaja para “hacer y estar”.



"Hacer y estar no son discursos, no son relatos, tienen que ser hechos concretos", resaltó Vidal e invitó a que los espacios de diálogo “se transformen en realidad”.



La mandataria destacó que “estos meses son difíciles y van a seguir siendo difíciles durante un tiempo más” pero marcó que desde su lugar trabaja junto a su equipo para mejorar los índices de igualación social: salud, educación y trabajo.



Aunque reconoció que “en cuatro años no vamos a poder desandar una deuda de décadas”, aseguró que “frente a una provincia que todavía duele y la pobreza clama, sin dudas, la respuesta depende de nosotros”.



También se refirió tangencialmente al tema del aborto cuando, entre aplausos, afirmó que “desde hace dos años que la mortalidad materna viene bajando en la provincia y así desafiamos los que dicen que tenemos que hacer otras cosas para bajarla”.



"Nuestro gobierno no está parado desde la reducción de la inversión social, sino del trabajo con valores", afirmó.



En el cierre del acto, el obispo Lugones buscó sumar críticas al gobierno cuando opinó que “está muy bien el hacer y estar, pero me parece que hace falta sentir”.



"Tenemos que trabajar por la paz social, pero desde la justicia social. Necesitamos creatividad, inversión y subdesarrollo sustentable porque vemos pymes cerradas y trabajadores suspendidos", destacó Lugones.

También criticó la legalización del aborto al señalar que “si no respaldamos a las familias estamos fritos”.



"Atentamos contra las familias con el divorcio y con el aborto", dijo el obispo y sostuvo que "el Estado debe hacerse cargo".



En el arranque de estas jornadas, integrantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense y militantes de organizaciones sociales, como Votamos Luchar y la agrupación kirchnerista Milagro Sala, se movilizaron en las inmediaciones del hotel, donde se dispuso un fuerte operativo de seguridad.



La Semana Social es un espacio de diálogo propuesto por la Iglesia Católica que se realiza desde hace 35 años en Mar del Plata donde, esta vez, el lema prepuesto fue "valorar con memoria agradecida el camino recorrido como nación en estos 35 años de democracia a fin de descubrir logros y dificultades del servicio de la política hacia los más pobres".