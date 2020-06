“Tuvimos una reunión muy importante y fructífera con la provincia, los intendentes y los movimientos sociales. Estuvimos dialogando y debatiendo las acciones a seguir para continuar con la prevención y tratar de evitar que los contagios de la pandemia tengan un crecimiento exponencial", dijo Fernando Espinoza.



Estuvieron presentes los intendentes de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de Berazategui, Juan José Mussi, y de Florencio Varela, Andrés Watson; también fueron parte de la reunión representantes de los intendentes de Lomas de Zamora y de Esteban Echeverría. También estuvieron presentes Daniel Menéndez referente de Barrios de Pie, representantes del Movimiento Evita, de Emilio Pérsico, la CCC de Juan Carlos Alderete y la UTEP de Juan Grabois.



“Estamos llevando adelante el ‘Plan DETeCTAR’ que consiste en visitar casa por casa, a cada vecino, y según un trabajo epidemiológico realizando los hisopados y en el caso que den positivo se traslada a la familia y sus contactos estrechos a un centro de aislamiento si fuera necesario". Al día de hoy se llevan visitadas 120 mil personas.



“En la Provincia de Buenos Aires, y en el Gran Buenos Aires en particular, vemos que los números de contagio son muy inferiores a los que existen, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires en estadistica por habitante".



"En los barrios populares de ese distrito los contagios son el 38% del total de casos de toda la ciudad, mientras que en la Provincia las personas infectadas por el coronavirus que viven en barrios populares son el 18% del total”, afirmó.



Asimismo, Espinoza sostuvo que “estamos trabajando en la asistencia para que la gente salga de sus hogares lo menos posible".

"Sabemos que los días mas dificiles están por venir”, y agregó que “no podemos olvidar lo que pasaba antes de la pandemia en nuestro país. Y por eso tratamos de paliar la situación, para que ninguna vecina, vecino le falte un plato de comida caliente en su mesa, asistiendolos en sus domicilios".

El Intendente de La Matanza reunido con ministros, intendentes y representantes sociales.





El intendente Espinoza refirio que La Matanza cuenta con un software de geolocalizacion de pacientes que se llama Covid control mediante el cual cada nuevo contagio, como asi tambien sus contactos estrechos, es atendido, registrado evaluado y monitoreado las 24 h a traves de medicos que estan en contacto con cada uno de ellos.



Por su parte, el ministro Andres Larroque dijo que “el virus no da tregua y por eso hay que combatirlo con organización y conciencia”, al tiempo que agregó: “No podemos relajarnos. Se está trabajando en la asistencia. Esta pandemia expuso las inequidades sociales”.



Daniel Gollán, por otro lado, resaltó que “estamos trabajando en la prevención y yendo a los lugares en donde hay posibles casos para tratar de ir ganándole al virus, o por lo menos ir acompañando la velocidad y evitar que se acelere. De eso se trata. Ojalá pudiéramos decir hoy que estamos en el pico de la curva, porque eso indicaría que estamos en el momento donde más casos se producen y empezaría a bajar. Pero como venimos hasta hoy, esa no es la realidad si medimos utilizando una secuencia más larga que una semana”.



El ministro de Salud agregó: "Estamos haciendo un esfuerzo enorme para que la gente se quede en sus casas. Por eso, ver lo que ocurrió anoche en la Ciudad de Buenos Aires no es lo ideal. A más circulación de gente, claramente va a haber más circulación del virus. Recién dentro de dos semanas vamos a ver como inciden estas medidas en la curva de contagios”, señaló.



Por último, Espinoza informó que como todos sabemos la matanza es la capital industrial de la argentina. Ya volvieron a trabajar mas de 153 empresas, pequeñas, medianas y grandes, como x ejemplo mercedes benz. Todos ellos siguiendo el protocolo necesario, trasladando a sus empleados en forma particular para q no utilicen el transporte publico y haciendo la toma de temperatura en todos los casos .



Se está trabajando en aperturas focalizadas de comercios en distintos barrios del distrito y agregó que “estamos abriendo de a poco la producción en La Matanza: 153 industrias pequeñas, medianas y grandes han abierto sus puertas, respetando todos los protocolos necesarios”.