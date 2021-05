El conflicto entre el Gobierno nacional y los representantes de distintas entidades vinculadas con el campo tuvo un nuevo capítulo este viernes. Según se dio a conocer, los presidentes de las entidades que integran la Mesa de Enlace endurecieron su postura y decidieron extender hasta el miércoles 2 de junio el cese de comercialización de hacienda.

La medida es una continuidad de la que mantienen desde el jueves de la semana pasada en rechazo a la suspensión temporal de exportaciones de carne vacuna. La decisión fue adoptada en el marco de un encuentro virtual que esta mañana mantuvieron el presidente de la Sociedad Rural (SRA), Daniel Pelegrina; el de Confederaciones Rurales (CRA), Jorge Chemes; el de Coninagro, Carlos Iannizzotto; y el de Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni.

.

El lock out comenzó el 20 de mayo y se extendía, en primera instancia, hasta esta medianoche. Por el momento no hay información sobre si se acoplarán a la extensión de la medida de fuerza otras actividades, como el sector agrícola, por ejemplo.



En el transcurso de las protestas, integrantes de la cadena cárnica, en especial del sector exportador, mantuvieron negociaciones para poder destrabar el conflicto y que se reabran las exportaciones. Trascendió que tanto desde el sector público como privado hay un "contacto permanente" y "continúan las negociaciones", aunque todavía no se dispuso una nueva reunión entre las partes.

Los representantes de la Mesa de Enlace endurecieron su postura y extendieron el lock out ganadero hasta el próximo miércoles.

Hace unos días, desde la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA) habían advertido que la próxima semana "se empezarán a ver los mostradores vacíos" de las carnicerías y los supermercados, "porque no habrá mercadería que ofrecer".

El titular de CAMyA, Leonardo Rafael, había señalado que hasta este sábado "habrá abastecimiento normal a las carnicerías y supermercados". ¿Qué pasará de ahí en más? "Se sostendrá con el stock que tengan estos comercios. Nosotros calculamos que eso puede durar cuatro días. Si el viernes no se levanta la media, habrá un desabastecimiento total y nacional", había asegurado el dirigente empresarial.

Alberto Fernández habló sobre la carne

El jueves por la noche, el presidente Alberto Fernández precisó que el cierre temporario de exportaciones de carnes será levantado en cuanto esté "resuelto el tema" de los precios en el mercado local, porque, insistió "no puede faltar comida en la mesa de los argentinos".



"Vamos a levantar el cierre cuando tengamos resuelto este tema", dijo el jefe de Estado en una entrevista por YouTube en la que también declaró: "Entre los exportadores y la gente, elijo la gente".

.

El mismo jueves, pero más temprano, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, había indicado que desde el Gobierno nacional le pidieron al sector exportador de la carne que busque un "precio adecuado" y señalado que estaban esperando una "propuesta" del sector.



"La negociación por el precio de la carne es sencilla. Ya hace tiempo veníamos generando diálogo con el sector exportador para buscar un precio adecuado que se estacione en las posibilidades de los ingresos que tienen las familias argentinas", sostuvo Cafiero en declaraciones a Radio 10.