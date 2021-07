El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, rechazó este martes la presencialidad completa en las escuelas de la provincia y consideró que esa medida de flexibilización "no es algo adecuado", sobre todo en poblaciones en las que no se completó en su totalidad el proceso de vacunación contra el Covid-19.

Las declaraciones de Kreplak se produjeron el día después de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunciara su decisión de reanudar a partir de agosto próximo, y en forma gradual, la presencialidad total en las escuelas tras la implementación de clases virtuales por la pandemia de coronavirus.

"Reducir la distancia entre los niños teniendo uno al lado de otro en pupitres no me parece adecuado. Es más, me parece peligroso. No se puede todavía tomar esas medidas de flexibilización, sobre todo en poblaciones que no han sido vacunadas en su totalidad", argumentó Kreplak. Y en ese sentido, agregó: "Sabemos perfectamente bien que en lugares cerrados hay que mantener el distanciamiento. Esto es lo más importante, junto con la ventilación y un conjunto de otras medidas".

En el caso de la Ciudad, el plan de regreso a las aulas será en burbujas que abarcarán a la clase completa de alumnos y se aplicará en etapas entre el 4 y el 23 de agosto próximos, después del receso escolar por las vacaciones de invierno y las dos jornadas del 2 y el 3 para exámenes.

La Ciudad ratificó su decisión

Hoy, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, insistió en que el retorno a la presencialidad total en las escuelas del distrito porteño tras el receso invernal se hará en burbujas sanitarias que incluirán "al curso completo", explicó que el objetivo de la medida será "recuperar horas de clases" y sostuvo que la meta es "lograr la normalidad en forma paulatina y cuidada”.

"Es una de las noticias que más alegría nos dio transmitir. Es algo que venimos trabajando hace tiempo. Obviamente vamos a seguir con las medidas de cuidado. Las burbujas con el curso completo, ventilación e higiene, pero recuperamos horas de clase. El foco es sumar más horas de clases para los chicos”, señaló Acuña en declaraciones radiales.

“A lo largo de todo agosto los chicos van a volver en forma gradual, empezando con los más grandes de la secundaria, que fueron quienes más resignaron su presencialidad cuando hubo que restringir”, explicó la funcionaria porteña, tras celebrar que luego de las vacaciones de invierno se va "a lograr la normalidad en forma paulatina y cuidada”.