En la mañana de este miércoles, el gobernador de la Provincia, Ricardo Quintela, inauguró la nueva planta industrial de la empresa Textilcom, dedicada a la fabricación de indumentaria infantil para las principales marcas nacionales.

Actualmente la fábrica emplea a 170 riojanos y tiene como proyección contar con un total de 320 empleados en octubre del año próximo. La actividad oficial contó con la presencia del ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro; la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis e Ignacio Lamothe del CFI.



El ministro Eduardo De Pedro manifestó que “como ministro del Interior hemos escuchado durante muchísimos años hablar de federalismo, más aquí, en La Rioja que es cuna de Caudillos, y nosotros, hemos encontrado una vuelta a la definición de federalismo porque para nosotros, hay federalismo si hay trabajo. Hoy podemos decir que la Argentina es un poco más federal que ayer, porque a fin de año tendremos más de 300 puestos de trabajo en La Rioja y Catamarca”.

“Vemos que son jóvenes que quizás algunos tengan su primer trabajo formal, y para nosotros, que tenemos la responsabilidad de gobernar, decirles que gobernar es generar trabajo”, indicó a la vez que agregó: “Decirles a los empresarios que este Gobierno, además de pensar en el federalismo desde el primer día pensó que el objetivo central es hacer ruido en esos galpones vacíos, poder levantar las persianas de las naves. Fueron 23 mil empresas que se fundieron entre 2015 y 2019”.

“Por eso seguimos discutiendo qué modelo de sociedad queremos tener, qué modelo de país queremos tener y a quienes hoy por primera vez tienen un trabajo formal, se da no solo por las decisiones del Gobernador de levantar el Parque Industrial sino de un Gobierno Nacional que prioriza la felicidad de nuestro pueblo”, afirmó.



Menos desocupación



En ese contexto, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, refirió que “nuestro objetivo es generar puestos de trabajo. Tenemos que agradecer a las más de 170 familias que podrán tener sustentabilidad en lo cotidiano, en el trabajo, y son quienes se incorporan al sistema financiero”.



“Hemos comenzado a levantar las persianas, e incorporar gente, y de los 1800 puestos de trabajo que se perdieron en la Provincia, se crearon 3 mil nuevos puestos de trabajo”, sostuvo el primer mandatario.



“Orgullosamente decimos que somos la Provincia junto con Catamarca, que menos desocupación tenemos”, aseveró y agregó que, “sabemos que la gente tiene dificultades para llegar a fin de mes, pero estoy convencido que vamos a lograrlo comprometiéndonos para el crecimiento y el desarrollo del país y la Provincia”.



El ministro de Trabajo, Empleo e Industria, Federico Bazán indicó por su parte que “es emocionante venir hoy aquí, donde vinimos antes y era un cementerio de galpones que tenía el Parque Industrial, que estaba muy golpeado, arrasado por las políticas entre 2015 y 2019” y que “cuando hablo de cementerio, esta nave particularmente, conservaba una gran infraestructura pero el silencio era tremendo para nosotros, para los industriales, ya que no había ningún compañero, ninguna máquina”.



“Además, no es algo aislado sino que, en el próximo tiempo, en el corto plazo vamos a estar inaugurando en la provincia, otra empresa más de confección, y sí tengo que decir muy claro que no es casualidad, es fruto de las políticas industriales que se aplican, que significan más oportunidades para todas y todos”, consideró.



Trabajo conjunto para el desarrollo



Carlos Vilariño, uno de los propietarios de la planta textil expresó a su turno que, “estamos encantados de haber inaugurado esta fábrica, y saludar a los 170 trabajadores, que están terminando el proceso de capacitación y que continuaremos incorporando en los próximos nueve meses a quienes faltan y alcanzar 320 empleados; con capacidad de producción de un millón 200 mil prendas por año, que es lo que nos planteamos para esta primera etapa”.



“Tengo solo palabras de agradecimiento, primero al gobierno provincial donde hay una visión estratégica”, afirmó. Y relató: "conocí al Gobernador en enero, pasaron nueve meses y ahora vean lo que hicimos: la hemos recuperado, y sin el apoyo de este gobierno, sin el apoyo del ministro Bazán, no hubiese sido posible. Las autoridades del Banco Rioja, porque esta es una provincia tiene un banco que trabaja para el desarrollo de la provincia". También agradeció al Gobierno Nacional de Desarrollo Productivo, “por brindarnos el apoyo y las herramientas disponibles, por el trabajo mancomunado entre Nación y Provincia", agregó.

"Un párrafo aparte merece la usina de industrias de la Provincia que capacita gente todo el tiempo para incorporarse al empleo", remarcó, sosteniendo que se trata de un "enorme semillero".

En la oportunidad los funcionarios recorrieron la nueva planta industrial de la empresa Textilcom, dedicada a la fabricación de indumentaria para marca del rubro infantil, reconocidas a nivel nacional, como son “Mimo & Co”, “Cheeky” y “Grisino”.

En la provincia, 130 personas ya están incorporadas a la empresa y 40 se encuentran en su última etapa de capacitación en la “Usina de Industrias”. Además, algunos empleados son beneficiarios del programa nacional “Potenciar Trabajo”.

Para octubre del año próximo la empresa espera contar en la provincia con 320 empleados para fabricar 1.200.000 prendas. Actualmente Textilcom posee seis líneas productivas y tiene como meta ampliarlas a 14.

Acompañaron a las autoridades en el acto el secretario General del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe; el jefe de Gabinete de la Provincia de La Rioja, Juan Luna Corzo; el secretario General de la Gobernación, Armando Molina; el ministro de Trabajo, Empleo e Industria, Federico Bazán, y la secretaria de Industria, PyMEs y Comercio, Julieta Calderón, entre otros. Vía satelital, acompañó el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil y parte de su Gabinete provincial.