La 20º Feria del Libro-La Rioja 2022, será del 16 al 30 de julio y apuesta a una agenda descentralizada, democrática y participativa, esta vez bajo el lema “histórica, popular, federal” con una propuesta que se desarrollará a lo largo de 15 días con actividades formativas como talleres y conversatorios, presentaciones de libros, espectáculos, Puntos Feria en diferentes barrios del territorio capital, encuentros y acciones en bibliotecas y los tradicionales espacios destinados a la juventud, la niñez, como así también a los departamentos: Juventudes Diversas, Infancias Creativas y el Patio Federal.



La vasta agenda de actividades cuenta con representantes provinciales, nacionales e internacionales y una organización mancomunada entre el Gobierno de La Rioja y distintas instituciones públicas y privadas.



Los stands de venta y exposición de libros, junto a los espacios institucionales del Gobierno de La Rioja y las provincias del Norte Grande (NOA y NEA) conforman alrededor de 90 lugares, que estarán durante los 15 días de lunes a jueves de 9 a 12 y de 15 a 23 horas, viernes y sábados de 9 a 12 y de 15 a 00, y domingos de 15 a 23 horas, en el Paseo Cultural Castro Barros, Kilómetro Cero de la Ciudad Capital de La Rioja.

También se encontrará la Feria de Artesanías, un sector de venta de productos artesanales riojanos, con doce stands junto a hacedores y hacedoras de toda la provincia, nucleados por el Mercado Artesanal La Rioja - Argentina.

En el Paseo Cultural Castro Barros también se podrán visitar las Sala Federal, Sala Rosarito, Sala de Paleontología, Sala de la Memoria, Sala de Experiencia Turística, Sala de Winti y el Espacio de Arte Contemporáneo con exposición y venta de obras de artistas visuales de La Rioja.



En este marco, el gobernador Ricardo Quintela, al referirse a la feria dijo que “pocos resultados de gestión me ponen más orgulloso que el crecimiento, la consolidación y la sustentabilidad que desde hace muchos años, las y los riojanos le venimos dando a nuestra querida Feria del Libro”



“No es menor que la Feria del Libro de La Rioja, cuyo prestigio trasciende las fronteras de nuestro territorio, cumpla 20 años y no se haya interrumpido ni siquiera durante un fenómeno tan trágico como los dos años de pandemia. Por el contrario, nuestra voluntad de considerarla de primer orden sirvió para consolidar también un proceso de aprendizaje y aceleración en el uso de nuevas tecnologías para difundir nuestra cultura hacia el interior de la provincia y a todo el planeta”, agregó.



Así mismo destaco que: “Como lo vengo diciendo en los medios nacionales y a quienes quieran oírlo, es precisamente en el mundo de las ideas, que incluye toda forma de comunicación, en donde estamos en combate dos modelos antagónicos de sociedad: la centralista, la elitista, la del viejo mito de Civilización y Barbarie; frente a la visión de una Cultura Popular, inclusiva, federal y abierta a todas las manifestaciones de creatividad de la totalidad de los colectivos: étnicos, religiosos, sexuales, que habitan nuestro bendito suelo”.



“Una Feria del Libro Federal, como la nuestra, que cumple nada menos que 20 años, no es un lujo ni es un gasto, es un estricto mandato del imprescindible ejercicio de la militancia de nuestra riojanidad. Y esta política pública que se realiza gracias al trabajo de nuestros agentes culturales y a la creatividad, individual y colectiva, de nuestro pueblo, es una forma de levantar nuestra voz para poner freno al relato unitario y extranjerizante de la cultura oficial de tantos años de mala educación de los argentinos”, concluyo El programa virtual completo se encuentra disponible en el sitio web culturalarioja.gob.ar.