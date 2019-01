Por Florencia Golender

@flopa01



La primera cita electoral del año no definirá un cargo sino una enmienda de la Constitución provincial de La Rioja que habilita la posibilidad de buscar la re reelección al actual gobernador Sergio Casas.



La Corte Suprema falló esta semana a favor de la consulta popular al rechazar la medida cautelar presentada por Cambiemos. El próximo domingo los riojanos deben decidir si Casas puede pelear por ejercer otros cuatro años, tras haber sido vice del 2011 al 2015 y completar en 2019 su primer mandato como gobernador.



La Constitución hoy se lo prohíbe y por eso pretende corregirla. La chance de pelear la continuidad en el cargo encontró freno judicial cuando el principal opositor, Cambiemos, presentó una medida cautelar alegando la “inconstitucionalidad” del plebiscito.



La Procuración General de la Nación fue la primera en opinar que el Poder Judicial no debía intervenir en el conflicto. Decisión que el último viernes ratificó la Corte Suprema.



Aspiración



Resulta que Casas fue vicegobernador de Luis Beder Herrera entre 2011 y 2015. Al concluir ese período, fue elegido gobernador. La Constitución le impide ir en busca de un tercer mandato como miembro del Poder Ejecutivo provincial.



De ahí la necesidad de enmendar el artículo 122 que obstaculiza la posibilidad de otros cuatro años como gobernador.



Los diputados de Cambiemos Héctor Olivarias (presidente de la UCR La Rioja) y Marcelo Weschler (interventor del PRO en La Rioja) optaron por la vía judicial al considerar que la consulta popular es “arbitraria e inconstitucional”.



Para la oposición, produce una “afectación de los principios republicanos y una degradación institucional”.



El cuestionamiento llegó a la Corte Suprema y exigió en plena feria judicial la asistencia de los cinco ministros: Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton y Ricardo Lorenzetti.



“No existe afectación”



Finalmente, el último viernes, la Corte Suprema se expidió de manera negativa respecto la medida cautelar presentada por Cambiemos que pedía frenar la consulta popular convocada por Casas, para posibilitar su reelección.



El partido hoy opositor en la provincia había cuestionado “la arbitrariedad e inconstitucionalidad” a través de un amparo que, a último momento, el máximo tribunal desestimó en un fallo dividido. “No hay afectación constitucional”, consideraron Lorenzetti, Highton de Nolasco y Rosatti.



El presidente del cuerpo, Rosenkrantz, votó en disidencia y Maqueda no emitió sufragio. Desde el comienzo de la disputa, diferentes espacios a nivel nacional dieron también su opinión en clave electoralista.



El justicialista Alternativa Federal (encabezado por Miguel Ángel Picheto, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti) respaldó la potestad del gobernador Casas de plebiscitar su aspiración a una nueva reelección.



Por su parte, Unidad Ciudadana (liderado por Cristina Fernández de Kirchner) difundió un comunicado aclarando que “no fijará consulta popular del domingo 27 de enero en La Rioja”. Y continúa: “No obstante, somos respetuosos de las decisiones que tome el pueblo riojano".



Se calcula que el ex gobernador Beder Herrera podría presentar su propio espacio y, si el resultado de esta jornada es por el sí, convertirse en competidor de Casas.