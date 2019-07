La campaña electoral en la provincia de Buenos Aires empezó con un fuerte cruce de declaraciones entre los principales candidatos a la gobernación.

El domingo por la noche, la actual mandataria María Eugenia Vidal había dicho que si el postulante de Frente de Todos llegara a ganar "La Cámpora va a ser el gobierno. No va a influir, va a gobernar. Axel Kicillof es Máximo (Kirchner) y el proyecto es Máximo 2023".

El diputado nacional no se quedó callado y también respondió con munición gruesa. "No puede mostrar nada de gestión y no tiene propuestas de solución como gobernadora", destacó Kicillof, y agregó que "para el trabajo está ausente, para las tarifas, para el cierre de fábricas".

Queremos una provincia de Buenos Aires distinta, menos promesas y más hechos. Vamos a poner en marcha la Provincia. pic.twitter.com/bn7PGHyz6o — Axel Kicillof (@Kicillofok) 8 de julio de 2019

"Armamos un frente electoral que incluye a Massa, Felipe, Alberto, al Evita, Grabois. No sé exactamente qué quiere decir", expresó el candidato kirchnerista en una entrevista con 0223 Radio.

"La gran mayoría de los argentinos quiere que termine este gobierno", sostuvo el representante de Frente de Todos y remarcó que "la semana pasada decían que me había peleado con los intendentes. El problema que tenemos acá es que hay que discutir qué va a pasar con los bonaerenses los próximos cuatro años".