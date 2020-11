Por Melanie Berardi

En 33 contundentes puntos enviados este domingo a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, el bloque de senadores del Frente de Todos "desnuda las absolutas irregularidades en las que salió el préstamo" de 44 mil millones de dólares otorgado al ex presidente Mauricio Macri, lanza un mensaje al Poder Ejecutivo para que "pueda pararse con fuerza" en la negociación.

Así consideró el economista y docente Gabriel Monzón en diálogo con cronica.com.ar. "Por carta orgánica, el FMI no puede dar préstamos a aquellos países que tienen alguna sospecha de fuga de dinero. Por el otro, el monto que se le otorgó a la Argentina es absolutamente exhorbitante. Se convirtió a la Argentina en el primer deudor del FMI", explicó el experto al referirse sobre estas "absolutas irregularidades".

Por ello, Monzón indicó que esas condiciones "generan una profunda investigación dentro del FMI", más allá de sus obligaciones: imponer a la Argentina cómo deberá pagar la deuda sin caer en default y así evitar que el ente financiero entre en "colapso".

"El Fondo impone condiciones para asegurarse el cobro del préstamo, no para el desarrollo de los países. Frente a eso, Néstor Kirchner marcó en su momento una postura contundente de decir 'si no me dejan crecer, yo no voy a pagar, porque los muertos no pagan'. Lo que hizo fue ponerle freno a situaciones desde lo fiscal muy complicadas", resaltó el secretario técnico de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA).

Y agregó: "Cuando el FMI te empieza a poner condiciones, como aumentar la edad jubilatoria, eliminar subsidios o sacar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), lo que se llama achicamiento o ajuste fiscal, lo que te está diciendo es que tiene que haber menor inversión del Estado en políticas sociales. Pero si vos achicás el Estado en pandemia, con la economía paralizada, lo que hacés es colapsar el sistema".

"La guita que está puesta en Argentina se hizo violando la carta orgánica del FMI. El Fondo no se puede hacer el distraído en la negociación porque la Argentina puede decir que les prestaron fuera de todo consenso, fuera de toda normativa o regulación. Los senadores lanzan esta carta contudente al FMI diciendo: 'muchachos, no nos aprieten'", indicó Monzón.

Por otro lado, el economista analizó que la carta de los senadores constituye "un severo llamado de atención y un freno político" al Poder Ejecutivo sobre la situación de negociación de la deuda que se está llevando a cabo.

La Argentina trataba con el FMI un programa de "Facilidades extendidas" para renegociar un crédito por 57 mil millones de dólares, de los cuales el organismo ya desembolsó unos 44 mil millones de dólares.

"Martín Guzmán es un gran negociador de deuda. Pero hay una fisura desde la carta de Cristina (Fernández de Kirchner) cuando dijo 'funcionarios y funcionarias que no funcionan'", explicó Monzón, a la vez que resaltó: "Es necesario que el poder político marque la agenda dentro de esta negociación y eso es lo que hicieron los senadores".

En ese sentido, el experto continúo: "Cuando el Banco Central se queda sin dólares, entró a haber una colisión en la toma de decisiones, esto es lo que me preocupa. Y también a los senadores, por eso salen a marcar un sendero único".

Monzón también consideró que la decisión de no otorgar un nuevo IFE; quitar el programa de Asistencia a la Producción y al Trabajo (ATP); levantar los Precios Máximos; así como lanzar el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) y aumentar las tasas "para que la tasa de ahorro sea positiva frente a la inflación", lo que "hace es desestimular la inversión productiva y estimular la especulación financiera".

Es por ello que cuestionó: "El discurso de (titular del BCRA) Miguel Pesce apunta a que debe haber una tasa productiva para que los argentinos puedan ahorrar y ganarle a la inflación. La economía se está activando, pero muy poco, los argentinos no tienen ingresos y los pocos que tenían, no les alcanza con el aumento de los precios; y los que dependían de un subsidio del Estado, les sacan el IFE. No se puede ahorrar sin ingreso".

"Frente a este problema, los senadores salen a decir que el FMI no puede imponernos más nada, y a la vez es una ayuda para que el Poder Ejecutivo pueda pararse fuertemente frente a la negociación. También hay un mensaje al mercado financiero sobre un sector político fuerte que quiere hacer las cosas de una manera distinta", concluyó el experto.

