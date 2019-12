El mandatario Alberto Fernández pasó por su nuevo despacho en Casa Rosada este miércoles por la mañana, en donde se quejó del mal funcionamiento del aire acondicionado y afirmó que es "insufrible" el calor que se siente allí.

"No se si el (ex) presidente venía a trabajar o como hacían para trabajar acá, porque el aire acondicionado no funciona y es insufrible" apuntó el presidente recién asumido contra el ex mandatario Mauricio Macri, frente a los periodistas acreditados en la Rosada.

Alberto hizo estas declaraciones previo a recibir al presidente de Cuba, Miguel Ángel Canel, a quien se vio obligado a recibir en el salón Eva Perón por la falta de refrigeración en su lugar de trabajo.

Alberto hizo estas declaraciones previo a recibir al presidente de Cuba, Miguel Ángel Canel, a quien se vio obligado a recibir en el salón Eva Perón por la falta de refrigeración en su lugar de trabajo.

LEÉ TAMBIÉN: Alberto Fernández recibió al presidente de Cuba

Luego empredi su viaje en helicoptero rumbo a la ciudad de La Plata, donde presencia la ceremonia de asunción de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires.