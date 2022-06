El ex presidente Mauricio Macri participó este martes vía Zoom de un encuentro regional de Juntos por el Cambio (JxC) y manifestó su deseo de que la alianza opositora vuelva al Gobierno en 2023.

"Somos el cambio o no somos nada", resaltó el referente del PRO, quien llamó a los dirigentes opositores a "aprender que no podemos volver porque queremos volver al poder, sino que hay que poner en el rumbo correcto a la Argentina".

El exmandatario estuvo a cargo de la apertura del encuentro, que contó con la presencia de las provincias de Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.

A su vez, Macri consideró que el Frente de Todos (FdT) está compuesto por un grupo de personas que se juntaron "sin una idea, sin un proyecto, solo para volver al poder y conservar privilegios" y que desde su sector deben "hacer todo lo contrario".

"No tenemos futuro si tenemos líderes docentes que dicen que no quieren preparar a los chicos para la empresa y que no se quieren evaluar", planteó el ex mandatario.

También remarcó la importancia de la seguridad y la ley: "Tenemos que poner de vuelta al narcotráfico en retroceso y necesitamos jueces que tengan el coraje no solo de batallar contra el crimen organizado sino defender la ley en general que incluye los derechos de propiedad".

Al manifestar su deseo de que JxC vuelva al poder en 2023, Macri remarcó que "queda un año por delante para consolidar las ideas y los equipos, aprovechando a la gente que tiene experiencia y sumando sangre nueva que vaya a entrar".