El presidente de la Nación,expuso en la mañana de este lunes en la apertura del Encuentro T20 del G20 , en el Centro Cultural Kirchner , donde también estuvieron presente, presidente el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI), y, titular del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).Con estamos palabras, Macri dio inicio a la jornada: "Ya estamos en la recta final de la presidencia argentina del G20 , y estamos muy entusiasmados con el trabajo y los avances que hemos logrado hasta el momento. Quiero decir que los miembros del G20 han apoyado ampliamente las prioridades que propusimos, debatieron todos los temas, y sugirieron pasos concretos para que los podamos considerar en la Cumbre de Líderes de noviembre"."Como saben, el espíritu que guía nuestra presidencia es la construcción de consenso, y quiero detenerme especialmente en este punto. Lo que queremos es demostrar que nuestra mirada del siglo XXI puede actuar como un puente en la diversidad, y poniendo siempre las necesidades de la gente en el primer plano. Buscamos que el G20 siga siendo protagonista como un espacio de coordinación para construir sobre preocupaciones compartidas e intereses comunes", manifestó luego desde el CCK.Más tarde aseguró: "Puede que los desafíos que nos convocan hoy no sean los mismos que nos convoquen en el futuro, pero la clave siempre será la manera en que los enfrentamos. El pasado ya nos demostró que cuando hay cooperación y cuando hay diálogo hay oportunidad. Es clave que enviemos un mensaje contundente de que todos somos capaces de construir consensos que nos permitan impulsar acciones colectivas, y que además somos capaces de llevarlas adelante. Es hora de demostrar que la cooperación internacional puede permitirnos construir un futuro mejor. En este camino, el rol de los grupos de afinidad es fundamental"."Son ustedes quienes nos acercan una nueva perspectiva de este proceso de diálogo, que estamos llevando adelante de cara a la sociedad civil, no de espaldas a ella; porque las soluciones globales requieren el compromiso y la acción no sólo de los gobiernos sino de todos los sectores de la sociedad, porque si queremos enfrentar los desafíos que tenemos en común todos debemos hacer nuestra parte. Se trata de una construcción colectiva, por eso es tan importante que sus partes sean recomendaciones concretas y orientadas a la acción" indicó el presidente de la Nación ante los presentes."Esta es la piedra fundamental, angular de su legado. Es la única manera de tener un impacto positivo en la realidad. El fin último de todo este ejercicio es construir entre todos un futuro mejor para nuestra gente. Tenemos que darles respuestas y soluciones a las personas que quieren desatar todo su potencial, que quieren beneficiarse de la revolución tecnológica, que quieren un mundo mejor para sus hijos" expresó fervorosamente Macri.Por último recordó que: "Por eso, hoy vine a recibir el paquete de políticas con las recomendaciones que prepararon después de tantos meses de trabajo. Sé que han abordado casi todos los temas de la agenda del G20 programados para este año, y estoy seguro de que sus documentos serán un aporte constructivo para el trabajo que queda por delante. Les agradezco nuevamente y los invito a que todos sigamos poniendo todo nuestro esfuerzo para que el G20 sea un verdadero éxito".