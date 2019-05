Por Roberto Di Sandro

El Decano

70 años en la Casa Rosada

Una decisión histórica

La sorpresiva decisión de Cristina Fernández de Kirchner nombrando como candidato a presidente a un ex funcionario suyo como Alberto Fernández, creó en el ámbito oficial un verdadero impacto. Ni bien se conoció la determinación, primera vez en la historia que una candidata a vicepresidenta elige a un postulante a jefe de Estado, convergieron todo tipo de movilizaciones en el escenario político nacional. En Olivos, donde permanece el presidente Mauricio Macri desde el último viernes, la noticia proyectó a realizar varias reuniones reservadas con ministros y políticos de Cambiemos.



Sólo la presencia de Macri en un acto dio motivo a una apreciación, palabras más, palabras menos "no debamos volver al pasado". Así lo consideró el titular del Poder Ejecutivo y tras este concepto no volvió a mencionar más la gran movida, sin duda histórica.



Entretanto, la situación económica volvió a pararse en la cima de la situación general y también las versiones dieron rienda suelta a una serie de consideraciones y posturas que no derivan en situaciones favorables para la población, por lo menos hasta este momento. Lo que sí es la gran ira de la gente del círculo rojo del gobierno, presidido por el propio Jefe de Estado contra la persona de Elisa Carrió, a quien ya se olvidaron de nombrarla con cierto respeto, para entrar en el léxico de "no se la aguanta más y se nos está agotando la paciencia".

No olvidemos que últimamente la polémica legisladora dijo que le daba "asco" la falta de apoyo que tuvo Cambiemos en Córdoba, donde recibió una verdadera paliza política por parte del Partido Justicialista, en su faz de Alternativa Federal, ante el triunfo contundente de Juan Schiaretti.



Por otra parte, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que fue criticado por la citada dama, pidió no contestar directamente, tratando de no entrar en un espacio de enfrentamiento. Sin duda, la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández fue la noticia no del día, sino de los últimos tiempos, aun cuando hay otros aspectos del panorama nacional que deben ser analizados informativamente y tratamos de hacerlo incluyendo algunos pormenores que pueden esgrimirse como exclusivos.



Respuesta insólita

En la Casa Rosada se encontraron los hombres del radicalismo que fueron derrotados por Schiaretti, el gobernador de Córdoba. Allí, el propio Presidente tuvo palabras de consuelo para el derrotado Negri, quien a la vez dejó sorprendido a todo el mundo al decir "yo no soy candidato de Cambiemos". Increíble, insólito y sin duda fuera de contexto lo de este hombre, que fue apoyado por el gobierno en pleno, cuyos integrantes viajaron a Córdoba para darle su respaldo.



Por otra parte, integra el cupo de radicales que se volcaron totalmente para consolidar al partido gobernante. Algunos presentes en este encuentro se mostraron silenciosos y cuando se escuchó la apreciación miraron para otro lado. Hay cosas en la vida que son imposibles de negar, y esta es una de esas.

Un paso al costado "jamás"

En medio de este complejo panorama político, que se suma al que golpea permanentemente a la población en el escenario socio-económico, surgió otro radical que sin vuelta de hora se tiró al agua, al señalar un "no se descarta la posibilidad" de que Macri debe dar un paso al costado.



Quizás en otras palabras, pero eso fue lo que dio a entender Cornejo, quien impactó a la gente de la Casa Rosada, a pocos metros del propio Mandatario.



De inmediato varias voces y al unísono contestaron: "Eso jamás". Y contundente añadieron: "Es el único candidato que está firme para las elecciones".



Un hombre muy cercano a Durán Barba se animó a dar a conocer una estimación para los comicios: "Gana Macri en segunda vuelta y gana sin susto". Estamos describiendo todo lo que escuchamos en los pisos que convergen hacia la presidencia de la Nación, allí en la primera planta de Balcarce 50.

Ahora le toca a Alberto

¿Se vieron?... ¿Se hablaron?... Sólo una voz que dice saber mucho fue categórica: "Hubo un diálogo telefónico". Desde Olivos a Cañuelas (allí estaba Roberto Lavagna), o viceversa. "Hablar, hablaron", argumentó la voz al referirse a un diálogo breve entre Macri y Lavagna.



Esta mención entra en el espacio de "Breves y sabrosas". Se suman otras novedades sólo conocidas por este diario. En la número 2, podemos señalar que en la agenda presidencial figuran dos audiencias para tratar el decálogo del gobierno: una con la CGT.

La siguiente con Cristina Fernández de Kirchner. Con la Central Obrera quedó suspendida, aun cuando "puede haber un encuentro bien reservado hasta el 29, día en que se formalizará el paro general", dijeron.

En cuanto a CFK, ahora han cambiado el nombre de la visita. Alberto Fernández es el indicado y será invitado.



El rubro número 3 aborda la gran tarea de la custodia de la Casa Rosada, integrada por personal de la Policía Federal, que en el día en que quiso entrar una persona actuó sobre la marcha; detuvo al intruso y con palabra clara y precisa controló la situación con un trato de civilidad absoluta, recibiendo los elogios del jefe de la Policía que llegó al lugar.

Los problemas técnicos dentro de la Casa Rosada continúan y dan motivo al punto 4. Son detalles menores pero los destacamos: los ascensores no funcionan y la gente que llega muchas veces se fastidia. También el personal con problemas de movilidad física espera que los inconvenientes se superen.



En el final de esta descripción de hechos que son reales, un eslogan que se exteriorizó el día sábado, cuando una vice eligió a un presidente, caso único en el mundo. Justamente se quiso comparar con aquel momento único del regreso de uno de los grandes líderes de la historia argentina, el general Juan Perón. Se decía entonces "Cámpora al gobierno, Perón al poder".



El mismo grito, por supuesto con protagonistas diferentes y de circunstancias menores, se produjo en medio de la euforia de la jornada. Se escuchó: "Alberto al gobierno, Cristina al poder". En fin...

El llamado de Ecuador

Detalles de Olivos en la mañana del sábado. El Presidente, al conocer la noticia se sorprendió e inclusive se desorientó. El plan "estratégico" de Cristina lo inquietó. Después se calmó.



Desde Ecuador, Durán Barba lo llamó por teléfono y de inmediato, como lo hacen permanentemente, pidió que inicien una "medición" de la fórmula propuesta por la ex presidenta. En eso están. El mandatario, en tanto, se reúne con varios de sus predilectos, gente de Cambiemos y radicales para analizar el momento. Lo siguieron haciendo ayer en Olivos y hoy lo harán en la Rosada. Todo en reserva.



El clima fue de inquietud previa, porque después se profundizó el caso y salió a relucir el contenido "y estamos tranquilos, porque esto nos beneficia", dijo Macri.



Estos pormenores son los que muestra en estos instantes el gobierno. Esperan que Lavagna, Schiaretti concurran a la convocatoria del Poder Ejecutivo. Otras datas en próximas jornadas, que serán intensas en Olivos y en Balcarce 50. Siempre en reserva absoluta.



Volvemos en siete días, en estas mismas páginas y el miércoles a las 22.30 por Crónica HD. Abrazos.