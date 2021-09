"Lo de Aníbal Fernández es como la vuelta de un monstruo alicaído. Él conoce todas las mafias. Yo sostengo que es parte. Siempre van por secuestros, por piratas del asfalto, ambos siendo de los mismos grupos", había afirmado Elisa Carrió tras la jura del nuevo ministro de Seguridad. La frase encendió una vieja disputa en el ámbito de la política. Y la respuesta del funcionario a la titular de la Coalición Cívica (CC) llegó este martes.

¿Qué dijo Aníbal Fernández?

“Señora: le juro por Dios que conozco a la mafia de la mesa judicial que usted integraba junto a Pepín Rodríguez Simón y otros, pero nunca formé parte de ella!”, aseguró el flamante titular de Seguridad, a través de un posteo por la red social Twitter. "Es una señora sucia en todo sentido", subrayó en una breve conferencia de prensa.

Señora: le juro por Dios que conozco a la mafia de la mesa judicial que usted integraba junto a Pepín Rodríguez Simon y otros, pero nunca formé parte de ella! https://t.co/BLTqoLkt9e — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) September 21, 2021

“Esta mujer, ¿por qué me viene a buscar a mí? Y bueno, mientras yo estaba en un lugar de sombra no molestaba a nadie, no le parecía importante u oportuno buscar pegarme en los tobillos”, agregó Aníbal Fernández.

De esta manera, el nuevo ministro le respondió a Carrió, que ayer había cuestionado su regreso a la función pública, en reemplazo de Sabina Frederic. "Con este ministro de Seguridad, el narcotráfico no se combate en el país. Está ligado al hecho más terrible de la República: el asesinato del fiscal Alberto Nisman. Estamos hablando del Aníbal que iba en contra de la federal desde siempre", sostuvo la titular de la CC.

Tiene razón Ud, ni su amiga Carrió es Juana de Arco ni su amigo D’Alessio es abogado https://t.co/meNUnRXpDh — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) September 21, 2021

Reunión con Berni y los intendentes opositores

Por otro lado, Aníbal Fernández confirmó que mañana tendrá diversos encuentros con su par bonaerense, Sergio Berni; el ministro de Justicia y Seguridd porteño, Marcelo D'Alessandro; y los jefes comunales bonaerenses de distintos partidos políticos. "Me interesa mucho juntarme con intendentes de la oposición", expresó el funcionario en declaraciones radiales.

El ministro de Seguridad se reunió este martes con las cúpulas de la Policía Federal y de la Prefectura. Luego lo hará con Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). “Gendarmería ha crecido y se necesita personal en la calle y no quiero que sea Policía Federal porque tiene que proponerse investigar. Quiero explotar su formación. Soy muy ambicioso de la Policía Federal, las otras fuerzas tienen historia propia que hay que fortalecer”, comentó el funcionario.

En tanto, remarcó que su principal objetivo de gestión apuntará a “que todos los que salen a trabajar a la mañana puedan ir y volver sin ningún contratiempo”.