El presidente Mauricio Macri afirmó este lunes que “después de mucho tiempo la economía va a crecer dos años seguidos”, y remarcó que se redujo el déficit fiscal y la inflación y se bajaron los impuestos, en el marco de una economía en crecimiento.



"Esto no pasó en cien años”, afirmó el primer mandatario al anunciar en la mañana de este lunes en Casa de Gobierno una serie de medidas de austeridad y para reducir el gasto político.



Macri señaló que hubo US$ 10 mil millones de inversión extranjera, pero que “todavía nos falta llegar a la inversión que queremos”, y agregó que se exportaron US$ 15.000 millones en bienes de capital, el nivel “más alto en la historia”.



Precisó el jefe de Estado que las exportaciones industriales crecieron 11% y las de carnes se incrementaron en un 25%, todo esto porque “hemos eliminados todas las prohibiciones a la exportación”.



El presidente destacó que “por primera vez” bajó el déficit fiscal, bajó la inflación, bajaron los impuestos y “todo esto con la economía creciendo”, algo que “no pasó en cien años”. Por último, afirmó que “se va a generar empleo de calidad”, y remarcó que “ya hemos superado los peores momentos”.



Posteriormente, en declaraciones a Radio Mitre, Macri dijo que “nosotros creemos que el rumbo es uno solo y la Argentina tiene que tener inflación de un dígito, pero dado la rigidez del gasto y que llegar a esa meta producía un nivel de conflicto trae que los conflictos no estén todos los días en el escenario”.



Agregó que como “Presidente se que la inflación es una estafa para los argentinos y espero que en el 2019 poder llegar a la inflación de un dígito”.