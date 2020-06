El pasado viernes, Omar Perotti (gobernador de Santa Fe) le presentó un proyecto a Alberto Fernández para evitar la expropiación de Vicentin. Desde la conferencia de prensa en la cual anunció la medida, el presidente sumó críticas del arco opositor, y miles de personas se manifestaron el sábado en el Obelisco y Rosario, como puntos centrales. Urgido en controlar la pandemia, el Jefe de Estado busca evitar sumar dolores de cabeza. Por eso el camino elegido sería el presentado por el mandatario santafesino.

En colores del semáforo, Alberto Fernández tiene enfrente suyo al amarillo. Tras el anuncio sobre Vicentin (en compañía de Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo que lleva adelante los números de la empresa; y Anabel Fernández Sagasti, impulsora del proyecto de expropiación) las circunstancias lo llevaron a aminorar la marcha. Continuar camino a la expropiación parece estar en rojo. Y los motivos son varios.

Con la letra chica guardada bajo siete llaves, el presidente analiza en detalle el plan presentado por Perotti, quien busca incorporar a Santa Fe en una intervención tripartita. "Estamos con otra estrategia que es una intervención mixta", dijo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en "Hagan algo" (Futurock). "El rescate es nuestra política. La intervención es para tomar el control de la situación", agregó Cafiero, para quien "a Vicentin le pasó por encima el macrismo".

Graciaña Peñafort (directora de Asuntos Jurídicos del Senado y fuente de consulta permanente desde el gobierno) fue clara: "Vamos con la alternativa de Perotti porque parece superadora. Si no funciona, vamos con la expropiación", dijo en "Ruleta Rusa", por Rock&Pop. De todas maneras, el clásico "poroteo" en Congreso no trae buenas noticias: en la Cámara de Diputados no se llegaría con la aprobación.

Tampoco se vieron con buenos ojos las manifestaciones en los últimos días. Focalizar en la lucha contra el coronavirus y evitar una caída en la imagen, objetivos del Ejecutivo Nacional.

Por todo ello, el camino no parece estar liberado. Héctor Vicentin, accionista e hijo de de los fundadores de la compañía, señaló que la oferta del mandatario santafesino es "una expropiación light". En declaraciones radiales ante "La Red", el empresario se preguntó "¿cómo podría llegar a funcionar una empresa mixta? Creemos que a las empresas privadas hay que dejarlas trabajar y solucionar sus problemas en el ámbito privado".

En sintonía con el mensaje del Ejecutivo, el propio Héctor Vicentin dijo que "hemos ganado plata con todos los gobiernos, pero con el macrismo hemos perdido".

En el mientras tanto, un encuentro entre Perotti y Gabriel Delgado (interventor designado desde Balcarce 50) se suspendió "hasta nuevo aviso", le confiaron a "Crónica" desde Santa Fe. En los planes está previsto una recorrida en conjunto, en compañía de la CGT regional, por la planta industrial.