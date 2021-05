Estalló la polémica en la familia del ex gobernador de Santa Fe Carlos Reutemann, debido a un descargo a través de twitter que realizó su hija contra la actual pareja del ex corredor de Fórmula 1, Verónica Ghio, a quien acusó de no permitirle comunicarse ni ver a su padre.

Luego de pasar casi 20 días internado tras sufrir dos hemorragias digestivas y un cuadro de anemia, que lo empujó a la necesidad de someterse a una cirugía en una clínica de Rosario, Carlos Reutemann recibió el alta médica. Sin embargo, ahora un escándalo entre su hija y su pareja es lo que ahora sacude a la familia.

Lamentablemente tengo que hacer un Twitter porque NO tengo noticias de mi papá desde que salió del Sanatorio , no responde su celular no atiende en la puerta y Veronica Ghio nos bloqueo a mi hermana y a mí pic.twitter.com/smroOiwtEN — Cora Reutemann (@CoraReutemann) May 27, 2021

"Lamentablemente tengo que hacer un Twitter porque no tengo noticias de mi papá desde que salió del Sanatorio , no responde su celular no atiende en la puerta y Veronica Ghio nos bloqueo a mi hermana y a mí", denunció el pasado miércoles la hija del ex gobernador santafecino, quien además mostró en el tuit unen el que mostró los mensajes que intercambió con Ghio.

Sobre esta línea, este jueves la hija de Reutemann volvió a la carga en sus redes y remarcó que si bien su relación con la esposa del político "siempre fue de respeto" la situación le parece "abusiva".

Siempre la traté con respeto a Veronica y nos llevábamos relativamente bien pero es la segunda vez que tiene esta actitud y siempre después de un tema de salud . La primera la dejé pasar pero esta vez es demasiado abusivo . Aún sin noticias — Cora Reutemann (@CoraReutemann) May 27, 2021

"Siempre la traté con respeto a Veronica y nos llevábamos relativamente bien pero es la segunda vez que tiene esta actitud y siempre después de un tema de salud . La primera la dejé pasar pero esta vez es demasiado abusivo . Aún sin noticias", destacó.

Por último, Cora Reutemann advirtió que en caso de continuar sin poder ver a su padre iniciará "acciones penales".