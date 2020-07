La primera piedra vino desde la oposición. Del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (PRO, Juntos por el Cambio) "Me preocupa la inseguridad, y los idas y vueltas entre Nación y Provincia. Está subiendo el delito, es una realidad. Estamos llegando a los niveles de inseguridad pre pandemia y en ese contexto no tener coordinación entre Nación y Provincia no es bueno", disparó en diálogo con "Ahora Dicen", conducido por Florencia Halfon y Nicolás Fiorentino en Futurock.FM.

Esa "falta de coordinación" tiene dos nombres y apellidos: Sabina Frederic, ministra de Seguridad nacional y Sergio Berni, su par bonaerense. Desde que asumieron sus cargos el 10 de diciembre, los choques entre ambos funcionarios fueron constantes y públicos.

Ayer tocaron un máximo histórico, cuando en una reunión que compartieron intercambiaron fuertes palabras. Berni confirmó el duro cruce, que durante todo el día de ayer negaron tanto desde Nación como desde la provincia.

Hoy se sumaron cuestionamientos de los propios. Tanto Juan Zabaleta, de Hurlingham (Frente de Todos), con inmensa llegada a Alberto Fernández, como Mario Secco, de Ensenada (Frente de Todos) pidieron una mayor coordinación política y un gesto político respecto de la inseguridad.

"Estamos pidiendo que el gobernador y el Presidente hagan una inversión en Seguridad como hicieron en Salud. Les pedí que me ayudaran porque estamos con la lengua afuera. Ensenada no tiene patrulleros provinciales, son todos comprados por la Municipalidad", sostuvo Secco.

Por la misma línea se manifestó Zabaleta, que tuvo también un duro cruce con Berni por redes sociales tiempo atrás. El intendente confirmó que se registra "un aumento en los casos de inseguridad" y manifestó su expectativa en torno a "la presencia de fuerzas federales para la semana que viene" en territorio bonaerense "para paliar la situación".

En ese sentido, ayer se habría definido que sea el propio ministro bonaerense quien coordine el despliegue de otros 3500 uniformados federales. Algo que en La Plata leyeron como un triunfo.

Primero, la política

En diálogo con Crónica, Valenzuela retomó sus cuestionamientos: "Necesitamos más fuerzas federales, y que estén coordinadas. Acá en Fuerte Apache hay una comisaría provincial y tenemos a Gendarmería en el perímetro. Pero no tienen operativos conjuntos. Si no se unen, el trabajo es malo. Los intendentes respetamos a Berni y a Frederic, no vamos a decidir quién tiene razón, pero si no se trabaja unidos lo pagan los vecinos", le dijo el jefe comunal a este medio.

Valenzuela señaló que conversó del tema con Zabaleta, y que coincide con sus planteos, y reclamó "una señal política clara por parte del gobernador: Berni es un ministro, es la parte operativa, pero la dirección tiene que venir desde quien lo conduce".

El intendente, que estuvo en la quinta de Olivos días atrás conversando con Alberto Fernández, señaló que junto a sus pares están "intranquilos, porque con el regreso de la circulación el delito vuelve y vuelve con mucha violencia". En su distrito se produjo un ataque motochorro donde la mujer que fue víctima terminó con su pelo enrollado en la moto del delincuente.