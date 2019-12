El presidente Alberto Fernández anticipó este martes su decisión de impulsar el debate sobre la despenalización del aborto en 2020, y llamó a terminar "con la lógica del pañuelo verde y el pañuelo celeste", al advertir que "la lógica de Boca-River con la que se trató no funciona".



Fernández sostuvo que "el aborto es un problema de salud pública que hay que resolver con otra lógica, porque la lógica de Boca-River con la que se trató no funciona: tenemos que garantizar a todos todo".



En una extenso diálogo con radio Continental y ante una consulta, el Presidente destacó la importancia de definir por otra parte "mecanismos rápidos de adopción y mejorar la educación anticonceptiva", entre otras cuestiones.

LEÉ TAMBIÉN: Duras críticas de la Iglesia al protocolo para la interrupción legal del embarazo



"La decisión es mandarlo en este ejercicio. Pero queremos tener un debate sensato: no quiero que se muera más nadie y no quiero hacerme el distraído", enfatizó el jefe de Estado, quien insistió en la necesidad de debatir el tema "con otra lógica".



Y añadió: "Estoy decidido a que este tema se trate y todos saben que lo voy a impulsar", a la vez que exhortó a terminar "con el tema del pañuelo verde y el pañuelo celeste".



Según el Presidente, "son discusiones de la hipocresía argentina, por eso me exaspero tanto con el tema. Muchas veces, las que abortan son hijas de familias pudientes que van a misa, pero que no pueden soportar el oprobio de tener una hija soltera con un hijo".

LEÉ TAMBIÉN: Quiénes celebraron y lamentaron la medida sobre el protocolo de aborto no punible



"Terminemos con la hipocresía. La mujer que quiera abortar, va a abortar, y la que quiera tener un hijo, que lo tenga. Y démosle las condiciones para que su hijo viva feliz en el mundo”, concluyó el Presidente.



El proyecto, que dividió a los diferentes bloques parlamentarios, había sido aprobado por la Cámara de Diputados en 2017, pero el Senado lo frenó e impidió su sanción como ley.