Tras haber acordado y despejado el terreno en el plano de la deuda con los acreedores privados, el próximo paso del Gobierno en pos de la sustentabilidad será ir tras la renegociación del acuerdo con el FMI, a través del cual la Argentina debe 47.000 millones de dólares.



El FMI, que durante estos meses resultó ser uno de los principales aliados de la Argentina para reestructurar la deuda con los privados, emitirá sobre la jornada una opinión respecto del reciente acuerdo alcanzado por el Gobierno con los acreedores, según indicaron a la agencia de noticias Télam fuentes del organismo multilateral.



El Gobierno priorizó la renegociación de la deuda con los privados en el cronograma, si bien en el momento más álgido de la negociaciones con los acreedores no había descartado invertir las prioridades. Es decir, "si los acreedores no aceptan la oferta, continuaremos trabajando en la sustentabilidad de la deuda a pesar de lo resultados de la operación, avanzaremos con un nuevo programa con el FMI, con quien tenemos una acercamiento constructivo, para continuar con dicho objetivo de estabilidad macroeconómica", subrayó en más de una oportunidad el ministro de Economía, Martín Guzmán, durante la última semana.



Guzmán expresó que el nuevo plan que se negociará con el FMI será un programa diseñado por el Gobierno argentino, que tendrá "condiciones que no resulten recesivas" para la economía del país, durante el último encuentro formal con inversores y empresarios en el foro organizado por el Atlantic Council.

Allí precisó que el programa anterior suscripto por la administración de, suponía erróneamente que la contracción fiscal y la monetaria restaurarían la confianza en el país. "Y eso no sucedió. La contracción monetaria iba a ser efectiva en reducir la inflación y hubo más inflación. Y la contracción fiscal generó mayor caída de la demanda. Todos los indicadores sociales se deterioraron. La tasa de interés subió al 80% y eso tuvo efectos muy negativos para el sector privado", consideró Guzmán, quien señaló que el nuevo programa con el Fondo deberá darle al Gobierno aire suficiente para el diseño de políticas para la reactivación de la economía, en el marco de la pandemia.y la Argentina buscará renegociar otro programa donde una de las alternativas de máxima es obtener un acuerdo con un flujo de desembolsos netos favorables al país, que le permitan repagar el préstamo y a la vez acelerar la recuperación y la estabilización macroeconómica, según especulan economistas del sector privado..Hasta el momento, el Fondo, a través de su vocerosostuvo que la Argentina no había solicitado ningún programa con el FMI, ya la espera del resultado de la negociación con los privados. El cronograma de pagos con el Fondo implican vencimientos para los próximos dos años, ya que el grueso de los pagos de 47.000 millones de dólares se concentra a partir de 2021 hasta el 2023.El Fondo realizó para la Argentina durante el 2020 dos análisis técnicos de sustentabilidad donde se determinó que el alivio de toda la deuda para la Argentina debía ser de entre 50.000 millones de dólares a 80.000 millones de dólares, para tornar al endeudamiento del país en sustentable. El acuerdo alcanzado con los bonistas privados bajo ley extranjera supone un alivio que no supera los 35.000 millones de dólares, según los últimos cálculos preliminares de los mismos acreedores, por lo que se requerirá un mayor esfuerzo con los acreedores privados con títulos en dólares bajo ley nacional -cuyo proceso ya fue avalado por el Congreso-, a la vez que se necesitará alguna renegociación con el FMI.