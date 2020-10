La plataforma 75octubres.ar, donde se desarrollará la movilización virtual que impulsa el peronismo para conmemorar el sábado el 75° aniversario del Día de la Lealtad, ya recibió más de un millón de visitas y continúa sumando opciones tecnológicas para que los usuarios participen de esa jornada desde las redes sociales, según señalaron los organizadores.



El sitio oficial 75octubres.ar se lanzó hace una semana y ya superó el millón de visitas, informaron los encargados de subir los contenidos y administrar la aplicación VirtualMov que se utilizará el sábado.



Los organizadores del acto confían que el sábado “se va a superar el millón de participantes” en la movilización virtual en conmemoración del Día de la Lealtad y en apoyo al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

En las últimas horas, el sitio dio a conocer una opción más que tendrán los participantes de la marcha virtual que, al ingresar a la plataforma, podrá elegir un avatar de dirigentes justicialistas como Juan Domingo Perón, Eva Perón, Néstor Kirchner o Cristina Kirchner para identificarse en la simulación del mapa de la Plaza de Mayo que se irá llenando a medida que entran los usuarios.



El subsecretario de Asuntos Políticos, Miguel Cuberos -representante del Presidente en la mesa chica de la organización- contó que el acto del sábado tendrá tres partes, la primera de las cuales se iniciará a las 13 y, desde ese momento, se podrá ir ingresando al sitio.



A partir de ese momento, en el sitio web se podrá visualizar videos de militantes que cuentan por qué son peronistas, anécdotas y fotos de objetos vinculados a la historia del justicialismo, y algunas "sorpresas" como canciones o mensajes de artistas.

La segunda etapa, planificada para las 15, es el acto central desde el salón Felipe Vallese de la sede central de la CGT, donde se espera la presencia del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



Luego, el Presidente se comunicará en vivo por videollamada con distintas personas en diferentes puntos del país que comentarán sus tareas durante la pandemia y contarán porqué son peronistas.



Tras el discurso de cierre de Alberto Fernández, la tercera y última etapa del acto está centrada en la marcha peronista como hecho simbólico de la liturgia del partido que cierra sus eventos de esa manera.

“ La idea es que al terminar el acto, saquemos el parlante al balcón, subamos bien el volumen de la TV, de la PC, del celular, del stero del auto y cantemos todos juntos la marcha peronista”, dijo Cuberos.



En el sitio web diseñado especialmente para la ocasión se explica que "no es una aplicación, no hay que descargarla de ningún lado" y agrega: "Simplemente dentro de la página ingresas y seguís las instrucciones".



"Todos estaremos bajo la misma consigna, en un mismo lugar para compartir un evento histórico", agregan los organizadores.

Sobre el funcionamiento de la plataforma, se explica que, al "ingresar, se completa algunos datos básicos y se elige un avatar, que es la figura que te va a representar en la movilización".

"Luego, comienza la experiencia ocupando un lugar en el plano que geolocaliza la movilización -en Plaza de Mayo-. Allí se podrá acceder a material diseñado especialmente para el evento mientras comienza la transmisión del mismo", se explica.

También en el sitio se aclara que la participación es gratuita y que "no hay que dejar ninguna información personal para ser parte de la movilización", que "no tiene límite de participantes en simultáneo" y se puede usar una computadora, una tablet, un celular o un smart TV.



Bajo la etiqueta #Preparandoel17, la cuenta oficial de Twitter @75octubres lanzó una particular iniciativa que convoca a los militantes a mostrar algún objeto alusivo a la historia del peronismo y enviarlo a la organización del evento.