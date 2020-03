El primer caso de coronavirus llegó a Argentina y el presidente Alberto Fernández trató de tranquilizar a los ciudadanos. "No deberíamos alarmarnos. Sí estar atentos", afirmó el jefe de Estado poco después de que el Ministerio de Salud confirmara la información. Las declaraciones fueron brindadas a periodistas acreditados en la Casa Rosada, donde el mandatario mantuvo un almuerzo con Aníbal Fernández.

"Su internación es preventiva porque no tiene síntomas definidos. Viajó en primera, no tuvo vínculo con gente. No deberíamos alarmarnos, sí, estar atentos. Ginés González García está tranquilo. Al paciente lo detectamos con tiempo", señaló Fernández al salir del almuerzo que tuvo en la Csasa Rosada con el interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, quien describió la reunión como "un encuentro de amigos".

En conferencia de prensa ofrecida esta tarde en la cartera de salud, González García destacó que el paciente "colaboró intensamente con las autoridades" tras detectar los primeros síntomas de la enfermedad. Explicó que "permanece internado" y sostuvo que "es un caso de intensidad leve" que afectó a "un pasajero que viajó en primera clase, lo que limita las posibilidades".



Por su parte, Fernán González Bernaldo de Quirós, ministro de Salud porteño, explicó que "se aplicó un protocolo de la ciudad de Buenos Aires en los hospitales públicos y privados, y en este caso particular, este primer caso apareció en el sector privado de salud, que tenía todos los protocolos apropiados y de manera segura".

Quirós dijo que "el paciente está aislado, se le hicieron las tomas correspondientes y luego de 24 horas de tomada la muestra, se expuso que la muestra fue positiva", en referencia al coronavirus Covid-19.



Agregó que "el paciente dijo que no tuvo contacto social" desde que llegó de viaje. En tanto, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, señaló que el primer caso de coronavirus en Argentina llegó al país importado desde Europa.

"El pasajero tiene 43 años, llegó el domingo 1 de marzo en un vuelo proveniente de Milán", informó la funcionaria nacional, que agregó que "ahora el foco está en identificar a los pasajeros del avión".



Vizzotti dijo que el hombre "estuvo 14 días en el norte de Italia, presenta un estado físico bueno y permanece internado para cumplir con el protocolo de aislamiento".