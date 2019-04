Por Luciano Bugner

@lucianobugner

A la paritaria docente bonaerense le falta el punto final. Desde la Gobernación enviaron un ultimátum a Suteba, único sindicato que no aceptó, formalmente, la oferta. La firma de Roberto Baradel daría el cierre a la negociación corta (tan solo tres reuniones) entre funcionarios y gremios. Caso contrario, Provincia evalúa cerrar el acuerdo por decreto.

¡Si mañana el Gobierno no paga los salarios adeudados, el lunes vamos a la DGCyE lxs docentes afectadxs! pic.twitter.com/DYA7LivtwI — SUTEBA Provincia (@SUTEBAProvincia) 11 de abril de 2019

Días atrás, la conducción del Suteba envió un escrito al Ministerio de Trabajo provincial, comandado por Marcelo Villegas, donde se resaltan cuatro exigencias: adhesión a los 12 puntos que integran el acuerdo paritario nacional de escuelas seguras; que se dejen sin efecto los sumarios iniciados por persecución laboral y sindical; que se conformen comisiones sobre políticas socioeducativas; y que no se descuenten los días de paro.

Estos condicionamientos que puso el sindicato con mayor cantidad de afiliados fueron respondidos por el equipo de María Eugenia Vidal con otro requisito: respuesta formal a la aceptación paritaria (una suba equivalente a la inflación de este año y un adicional del 15,6% como recupero por el 2018).

En la reunión del 27 de marzo, “consta el compromiso por parte de Suteba de consultar con sus bases gremiales para luego responder. Si bien las otras entidades gremiales han dado su respuesta, expresando la mayoría de ellas su respuesta favorable ya sea por nota o en la reunión paritaria (Amet, Feb, Sadop, Uda, Upcn), el Suteba aún no ha hecho explícita la suya. Solicitamos que se proceda a la misma”, subrayó el Ejecutivo provincial en un escrito al cual Crónica tuvo acceso.

Según confirmaron desde Gobernación, se propone la “creación de una comisión con representación gremial a efectos del estudio particular de cada caso”. Cabe destacar que los funcionarios, en más de una oportunidad, apuntaron que “día que no se trabaja, día que no se cobra”.

Asimismo, en las últimas horas trascendió que en Provincia “nos acogemos a la medida cautelar dictada por el Tribunal de Trabajo número 3 de La Plata”, el cual dictó, en diciembre pasado, una cautelar que deja sin efecto los sumarios instruidos a los directores o personal encargado de los establecimientos educativos.

El único gremio que rechazó el acuerdo fue Udocba. “Está inconcluso. El gobierno no quiere tocar el tema, seguramente debe querer actuar por decreto porque las paritarias no les fueron favorables”, dijo Miguel Díaz, líder de gremio.