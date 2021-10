El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, volvió a cargar contra su par bonaerense, Sergio Berni, con quien comenzó a tener declaraciones cruzadas a partir de los dichos que tuvo el funcionario de la Provincia sobre el conflicto mapuche.

En este caso, Fernández salió a responder una serie de tuits lanzados por Berni, quien tildó al funcionario nacional de "soberbio" y lo chicaneó con la polémica que mantuvo con el dibujante Nik, al relacionarlo con el resultado que tuvo el Frente de Todos en las elecciones.

Lamento informarle lo obvio, sería necesario contar con la aprobación y el consenso de la sociedad en su conjunto.

Si mis matemáticas no me fallan el 12 de Septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión.

"Lamento informarle lo obvio, sería necesario contar con la aprobación y el consenso de la sociedad en su conjunto. Si mis matemáticas no me fallan el 12 de Septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión. ¿Fui claro? ¿O le hago un dibujito?", afirmó Berni, a través de su cuenta de Twitter.

En diálogo con Futurock, Fernández salió a responder los dichos de Berni y enfatizó que este cruce le da "lástima" porque le tiene "cariño", pero apuntó que "cuando se equivocan tan feo es porque no piensan".

"Me mandó un mensaje diciéndome que no iba a contestar los últimos cruces y yo le dije 'metele, si yo no me asusto con estas cosas, pero si lo que me vas a contestar es eso, si la discusión es agraviar o faltarme el respeto, te hago un dibujito", sostuvo el ministro de Seguridad de la Nación.

Al respecto, Fernández resaltó: "Te recuerdo que yo no estaba en la gestión cuando se perdió esa elección, en todo el caso el dibujito hacételo para vos".

La polémica entre ambos nació a partir de la posición adoptada por Berni en torno al conflicto mapuche en el sur argentino, luego de considerar que quienes realizaron acciones incendiarias en la zona son "terroristas".

"Tendría satisfacción de darle alguno de los elementos para que conozca. No puede decir eso. Es irresponsable mencionar un delito de esa envergadura en una situación de estas características", le contestó Fernández a Berni.

Al respecto, el funcionario de la cartera de Seguridad nacional había resaltado que ni él ni el presidente Alberto Fernández necesitan de su aprobación para llevar adelante las medidas adoptadas en el Sur.