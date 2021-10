La dirigente de Juntos por el Cambio y referente de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrió volvió a quedar en el centro de la polémica por su cuestionable comparación entre las medidas económicas de asistencia social que brinda el Gobierno a los sectores vulnerables de la población y los hombres que ejercen violencia de género sobre las mujeres.

En diálogo con TN, Carrió fue consultada sobre el rumbo económico que esta llevando adelante el oficialismo, en el marco de la llegada de las elecciones legislativas del próximo 14 de noviembre, tema sobre el que decidió realizar la polémica comparación.

"Vamos a poner un ejemplo cotidiano. Un marido golpea la mujer todos los días y le dice no servís, sos terrible, no vales nada, no servís para nada y después la golpea y le dice pero te doy platita flaquita así te compras un anillo. La mujer lo acepta y se reconcilia", comenzó su planteamiento la dirigente opositora.

Sobre esta línea, "Lilita" apuntó que sobre este hipotético caso la mujer "otro día dice 'me están usando, humillando, aniquilando'" y consideró que esta situación "es lo que sienten hoy los pobres en toda la Nación".

"Si ellos -en referencia al Gobierno nacional- te dicen con platita te compro, el otro se dice ya llegó el límite de la humillación, ya no quiero ser esclavo", afirmó Carrió, en torno a las últimas medidas económicas de asistencia social brindadas por el oficialismo.

"Lilita" había quedado días atrás en medio de la polémica por otra controversial declaración, que en ese caso había ido referida a las indemnizaciones por despido y los contratos laborales.

En el marco de una recorrida de campaña por la localidad de Villa La Angostura, Carrió se refirió al despido que realizó sobre una empleada doméstica que trabajó en su casa y se quedó de la indemnización que tuvo que otorgarle.

"Tuve una chica un mes y diez días, una empleada doméstica. Le tuve que pagar una fortuna. La verdad es que no se puede afrontar ese tipo de pagos", enfatizó Carrió, durante su exposición en torno a la reforma laboral que propone junto a otros dirigentes de la coalición.