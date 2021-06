En medio de sus continuas críticas al gobierno nacional por la gestión de la pandemia y las problemáticas sociales y económicas que vive el país, Adrián David Martínez -conocido como El Dipy- le hizo a propuesta al ex presidente Mauricio Macri en sus redes sociales.

"Podrido me tienen diciéndome macrista ni lo conozco Macri. ¿Tanto quieren que lo conozca? ¿Qué les pasa... Si no pienso como ustedes soy de Macri? Me cansaron", escribió el cantante en su cuenta de Twitter. Y luego subió la apuesta: "Sólo por el placer de verlos reventar de bronca a los K, le voy a pedir una foto. Hola @mauriciomacri, ¿sale selfie?".

Enseguida, el ex presidente accedió a la propuesta de El Dipy. "Cuando quieras hacemos la foto", respondió uno de los referentes de Juntos por el Cambio y luego retuiteó el mensaje. Y al ver la respuesta, el cantante lo celebró con sus más de 70.000 seguidores. "Listo, sale selfie jajaja ¡Revienten!".

De todas maneras, no es la primera vez que El Dipy y Macri coinciden en las redes sociales. "Están enojadísimos conmigo los que militan la pobreza, el hambre y defienden a sus líderes ricos que viven en Puerto Madero y en los countries. Y ellos, de pedo llegan a fin de mes", escribió el cantante tiempo atrás, junto con una serie de videos que cuestionaban al gobierno de Alberto Fernández.

"Puedo estar hasta el año que viene con el hilo. Pero bueno. ¿Ya está? ¿Entendieron un poco? Listo. Cierro hilo…", agregó con ironía y Macri, en sintonía con sus declaraciones, reprodujo los mensajes en su cuenta de Twitter.

A raíz de sus definiciones políticas, El Dipy fue invitado a participar en varios espacios políticos opositores. Y en mayo último, incluso, llegó a ser medido por una consultora privada. Su imagen positiva superó la de los referentes del oficialismo. Incluso, logró un nivel similar a los dirigentes más importantes de Juntos por el Cambio.

En el sondeo realizado a 2.500 dispositivos móviles, el cantante obtuvo un 36.8% de imagen positiva contra un 33.4% de negativa. De esta manera, se ubicó en un margen parecido al de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich (39.7% y 40.2%), al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (39.6% y 33.6%) y a la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal (38.8% y 40.4%).

Además, El Dipy superó por una importante diferencia a la imagen de los líderes del oficialismo, como al presidente Alberto Fernández (26.9% de positiva y 61.5% de negativa), a la vicepresidenta Cristina Kirchner (25.7% y 65.6%) y al gobernador bonaerense Axel Kicillof (23% y 63.8%).