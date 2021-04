El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, advirtió este martes sobre la posibilidad de tomar nuevas medidas restrictivas antes del 30 de abril si los casos de coronavirus se incrementan en el distrito, pero destacó que se continuará trabajando "en coordinación con el Gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires".



"Estamos monitoreando la situación día por día, la ocupación de camas y el aumento de los casos de Covid-19", explicó el funcionario bonaerense durante una conferencia de prensa que brindó junto al ministro de Salud, Daniel Gollan, en La Plata.



En ese marco, Bianco reconoció que "en cualquier momento se pueden definir medidas más restrictivas" en el marco de una segunda ola a la que definió nuevamente como un "tsunami".

Con todo, el jefe de Gabinete expuso que " si no es en coordinación con el Gobierno nacional y CABA, el impacto se limita, por lo tanto la primera ocupación es siempre consensuar medidas".



"Si es necesario tomar alguna restricción adicional, lo vamos a hacer antes del 30 de abril", reiteró en alusión a la fecha en que finalizan las medidas dispuestas por el presidente Alberto Fernández para minimizar la suba de casos en el marco de la segunda ola de coronavirus.

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, participó de la conferencia de prensa (Télam).

No obstante, apuntó: "Ojalá no lo tengamos que hacer porque empiezan a caer los casos y porque no se saturan las camas".



Bianco resaltó que "el sistema privado de salud está saturado en CABA" y manifestó que no desea "comparar", sino que se advierta "que si no se toman medidas, luego de 15 días algo similar empieza a suceder en la provincia".

"Tenemos 1.660 camas libres en toda la provincia. Hay 1.050 camas ocupadas en el AMBA y 900 libres. Todavía hay espacio para hacer derivaciones, pero al ritmo actual de crecimientos de casos, podría complicarse y hacerse cada vez más difícil", indicó.



Bianco recordó que la postura de los funcionarios bonaerenses "era hacer un cierre fuerte de 15 días para reducir el aumento de casos mientras avanzamos en la vacunación de los grupos de riesgo", admitió que "no se llegó a un consenso" con el gobierno porteño, por lo que "llegamos a estas restricciones".



"Estamos monitoreando si son suficientes o no. Los casos siguen. Seguiremos trabajando", finalizó.