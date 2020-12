La presidenta de la Comisión de Legislación General de Diputados, Cecilia Moreau (Frente de Todos), explicó este sábado por qué decidió contar su "experiencia con el aborto" que tuvo a los 16 años.

La funcionaria aseguró que reveló el hecho "para que otras mujeres no pasen por lo mismo” y destacó que por eso "había defendido tanto este proyecto" de interrupción voluntaria del embarazo.



El viernes durante el plenario de comisiones de la Cámara baja, "tracé una línea y además de pensar en el otro como hacemos siempre que legislamos, pensé en mí pero no lo decidí, en el momento pasó. Sentí la necesidad de contar mi experiencia con el aborto”, afirmó la diputada en declaraciones a radio AM 750.

.

Así se refirió al cierre del debate de comisión, donde expuso su situación personal, cuando a los 16 años decidió llevar adelante un aborto; y tras lo cual, algunas legisladoras se acercaron a ella, incluso las que se manifiestan contrarias a la aprobación del proyecto.



"Mi cabeza volvió el tiempo atrás. A veces uno tiene la necesidad de expresar un sentimiento y explicar porque había defendido tanto este proyecto", señaló Moreau.



Y, agregó: "En cierta parte tiene que ver con mi experiencia. No sé si estuvo bien hacerlo, me parece que las cuestiones personales no se tienen que llevar a la política pero me pasó, el tiempo volvió para atrás".

.



Sobre el acompañamiento posterior de las legisladoras de distintos bloques, dijo: "Tengo todas las diferencias habidas y por haber con mis compañeras celestes pero creo que a diferencia del 2018, este fue un debate más respetuoso, menos violento, por lo menos puertas adentro de la Cámara".



"En el 2018 el debate era con posturas extremas y ahora partimos de que la realidad no se puede negar. Antes eso no estaba tan expuesto arriba de la mesa", amplió.

.



Al hablar en el plenario, Moreau relató: "Esta mujer que está presidiendo este debate, a los 16 años le pasó, me falló el método anticonceptivo y tomé la decisión de interrumpir ese embarazo y lo tomé totalmente consciente".



"Era una nena que soñaba con ser médica, con militar, con vivir un montón de cosas y tuve la suerte de hablarlo con mi mamá que me acompañó en esa decisión. Tenía los medios para llegar a un aborto más seguro. En mi colegio, hubo compañeras que no tuvieron la posibilidad que tuve yo de acceder a un aborto seguro", contó la legisladora.