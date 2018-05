El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció que se reducirá la meta de déficit fiscal de 3,2 % proyectado para este año al 2,7 %, y el déficit primario bajará de 3,8 % a 2,7 %, en conferencia de Prensa en el Palacio de Hacienda.



"El gasto público del primer cuatrimestre cayó 6,2 % interanual, y creció muy por debajo de la tasa de inflación" con lo cual, indicó, "retrocedimos al nivel de 2013, desandando años de desplifarro como el 2014 y el 2015".



Acerca de las provincias aseguró que alcanzarán este año "un equilibrio fiscal", al pasar de un déficit de 0,4 % del Producto Bruto Interno (PBI) el año pasado a un superávit de 0,2 %.



Luego, remarcó que la Argentina tendrá este año "menos necesidad de salir a tomar deuda" en los mercados de capitales, como consecuencia de la reducción del déficit que supondrá un ahorro de US$ 3.200 millones, en conferencia de Prensa en el Palacio de Hacienda.



"El déficit financiero de Argentina bajará de 6% a 4,9% este año y esa reducción significará un ahorro de US$ 3.200 millones", aseguró Dujovne.



También señaló que "el aumento de tasas" de interés dispuesto esta mañana por el Banco Central, de llevarla del 33,25 % al 40 %, "va a restarle volatilidad al mercado cambiario".



Sobre la inflación ratificó que "las metas no se van a cambiar, del 15 % para este año, 10 % para 2019 y 5 % para 2020. El plan de metas es un organizador de nuestro programa económico y respecto a ella hemos negociado paritarias". Sin embargo, confesó que la inflación de mayo será más alta de lo esperado.



Por su parte, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, dijo que "la Argentina está muy bien posicionada" para enfrentar las turbulencias cambiarias y remarcó que esta situación "no nos agarró desprevenidos".



"No tenemos desde el punto de vista del financiamiento ningún problema", remarcó el ministro y sostuvo que para evitar este tipo de convulsiones el gobierno decidió cubrir en el primer trimestre el 75 % del financiamiento para todo el año.



Por último, concluyó que "este año no vamos a salir a tomar deuda al mercado ni de dólares ni de euros", y subrayó: "Vamos a cumplir con el programa financiero con emisiones internas".