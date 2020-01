Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, recibió al Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, en un mega operativo de entrega de más de 63 mil tarjetas Alimentar, lo que inicia la ejecución del Plan Argentina contra el Hambre en la provincia de Buenos Aires. El evento tuvo lugar en el predio de la Universidad Nacional de La Matanza.

Alejandro Vanoli, titular del ANSES, Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, Nicolás Fusca, secretario de Desarrollo Social del municipio y Laura Alonso, secretaria de Inclusión Social.

El operativo se extenderá por dos semanas y alcanza a madres que tienen hijos menores de 6 años, embarazadas a partir del tercer mes de embarazo y personas con discapacidad.

"Estamos muy felices por este lanzamiento de la tarjeta Alimentar en la Provincia de Buenos Aires. Y agradecidos a nuestro querido presidente Alberto Fernández, quien desde el primer momento tomó las medidas para que desde el Estado lleguen las soluciones para los más vulnerables”, dijo el jefe comunal. Espinoza fue aún más contundente al calificar al Plan Argentina Contra el Hambre: “es para mí la mejor decisión de Justicia Social después de la Asignación Universal que tomó Cristina en su momento”.



“Empezamos a construir entre todos el país que soñamos. Una Argentina unida y solidaria”, sostuvo Fernando Espinoza. “Nunca creímos que en nuestro país iba a haber un 40% de pobreza. Era impensado, porque siempre estuvimos por encima de la media de los niveles de toda la región en cuanto ingreso y calidad de vida. Pero hoy vemos esta realidad que nos avergüenza y como dijo Evita: donde hay una necesidad, hay un derecho. Y acá está la decisión del Presidente de actuar inmediatamente contra el hambre”, resaltó.

“A ningún argentino le puede faltar un plato de comida, porque con hambre no hay futuro”, enfatizó el intendente, al tiempo que destacó que “los beneficiarios van a comprar en los comercios cercanos y eso va a reactivar el consumo”.

Por su parte, el ministro Arroyo dijo que “en Argentina no puede haber hambre. Todos tienen que comer y tienen que comer bien. Hemos puesto en marcha esta tarjeta alimentaria del Banco Provincia para las madres que tienen chicos menores de seis años, para las mujeres a partir del tercer mes de embarazo, para las personas con discapacidad. Una tarjeta que no permite extraer dinero del cajero, sino comprar alimentos que quieren las familias”.

Además, explicó que las tarjetas son de dos tipos: de 4 mil pesos para las madres que tienen un chico menor de seis años y de 6 mil pesos para las mujeres que tienen dos o más chicos. “Son 63 mil tarjetas en todo el distrito de La Matanza, más de 320 millones de pesos”, señaló.

“Esto significa tres cosas: uno, derecho a la alimentación. Todos tienen que comer y todos tienen que comer bien. Habrán visto que se insiste mucho con la buena nutrición; dos, trabajo. Creación de trabajo, fortalecer la agricultura familiar, la economía popular; y tres, esto mueve la economía. 325 millones de pesos que se recargan el tercer viernes de cada mes y que van a mover la economía. En la Provincia de Buenos Aires son 560 mil tarjetas en total, más de 2800 millones de pesos”, dijo Arroyo.

Estuvieron presentes en el acto Alejandro Vanoli, titular del ANSES, Laura Alonso, secretaria de Inclusión Social y Nicolás Fusca, secretario de Desarrollo Social del municipio. La Matanza es uno de los primeros distritos en donde se está entregando esta tarjeta y el operativo de entrega comienza hoy y se extenderá por dos semanas. La ANSES es la encargada de notificar a los titulares de la tarjeta para que puedan retirarla. De todos modos, se puede consultar ingresando número de DNI en http://www.desarrollosocial.gob.ar/padron/

“La tarjeta Alimentar es la demostración del trabajo conjunto para resolver la emergencia social y económica”, aseveró Fernando Espinoza al terminar sus declaraciones.



¿ Cómo es la distribución de la tarjeta en La Matanza ?

El predio de la Universidad Nacional de La Matanza (Pte. PERON 2230- San Justo) es el punto en nuestro distrito donde se hace entrega de la mencionada tarjeta y está dispuesto de la siguiente manera:



- SEMANA DEL 20 al 24 de ENERO: TITULARES CON APELLIDO A a la F

- SEMANA DEL 27 al 31 de ENERO: TITULARES CON APELLIDO G a la Z



• En una primera posta, el titular valida su identidad presentando el DNI actualizado (no es válido la constancia de DNI en trámite) y se realiza la verificación de asignación del beneficio en la aplicación provista (SMS o MAIL). Sin embargo, si la persona no se encuentra en el padrón de Titulares, ni cuenta con la notificación formal de ANSES es derivado a la zona de asesoramiento y orientación en donde se le explicaran los motivos de su no inclusión en este primer tramo del programa y se le orienta para realizar los pasos necesarios para ser dado de alta en el padrón en caso de ser un público objetivo del Plan.



• En la segunda posta, ingresa sólo las/os titulares habilitados para retirar la tarjeta (sin acompañantes, solo niña/o en caso de ser necesario) en donde se cuenta con pequeños espacios de talleres o charlas cortas sobre sensibilización acerca de diferentes temáticas como nutrición, género, salud, etc.



• Por último, en la tercera etapa del operativo, se realiza la firma de la documentación con el personal bancario y se hace entrega de la tarjeta con el saldo correspondiente ya cargado y habilitado para su uso. Todos los meses, el Gobierno Nacional recargará con montos que dependerá de la cantidad de hijas/os a cargo (con una hija/o percibirán $4.000 mensuales mientras que con dos hijas/os o más serán $6.000). La tarjeta se podrá utilizar para la compra de todo tipo de alimentos, menos bebidas alcohólicas, y no permitirá extraer dinero en efectivo.

Además, El Municipio dispuso, dentro del predio, un puesto de la Secretaría de Salud de La Matanza para completar el calendario de vacunación para quien sea necesario.