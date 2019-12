Por Florencia Golender



Una de las pocas medidas concretas que se conoció antes del 10 de diciembre fue la tarjeta alimentaria para los más vulnerables. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dio mayores detalles sobre su alcance y restricciones: sólo se podrá comprar comida y bebidas sin alcohol. Fuentes de la cartera confirmaron a Crónica que se lanzará pronto pero "aún no hay fecha".

La última medición de pobreza de la UCA arrojó 40,8% de pobreza y una indigencia del 8,9%. En este marco, el Plan contra el Hambre se encuentra entre las prioridades del gobierno para dar señales claras del cambio de rumbo propuesto por Alberto Fernández. Así, se confirmó que la tarjeta será, en principio, para madres con hijos de hasta 6 años en situación de indigencia. De a poco se iría ampliando.

Aquellas madres que reciban la tarjeta no perderán otro beneficio, plan o asignación que reciban paralelamente del Estado. Por ejemplo, no reemplaza la Asignación Universal por Hijo (AUH). Además, no deberán inscribirse, sino que Desarrollo Social a partir de las bases de datos existentes (del Anses y de la AUH) contactará a las madres y les hará llegar la tarjeta o les informará que deben retirarla de algún banco.

El monto del beneficio aún no está definido pero el ministro puntualizó que no se podrá retirar dinero del cajero. Se trata de una tarjeta de débito que sólo podrá ser utilizada para comprar alimento y bebidas sin alcohol. Sí se especificó que habrá distintos valores fijos en función de la cantidad de hijos que tenga cada madre.

El aporte de alimentos para los más vulnerables llegará en paralelo con acuerdos de precios voluntarios en los que están avanzando otras carteras del gobierno con las empresas.

El último jueves, cuando se conoció el 4,3% de inflación medida por el Indec en noviembre, se informó a su vez que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, acordó con las principales cadenas de supermercados la elaboración de una "lista navideña" con hasta seis artículos a bajos precios.

Fuentes de esa cartera informaron a este diario que "en los próximos días los supermercados deberán presentar su propuesta para terminar de definir la lista de productos" que estarán identificados con carteles en las góndolas. Se calcula que se ofrecerán a más tardar a partir de la semana próxima ya que la siguiente será Navidad.