La titular de la ANSES, Fernanda Raverta, destacó el segundo pago del Ingreso Familiar de Emergencia, y resaltó la bancarización de los sectores más vulnerables. En diálogo con Crónica HD, Raverta señaló que esta vez, el calendario de pagos “es más ordenado y más simple de entender. Es un cronograma con tres etapas: primero, quienes cobran AUH (2,4 millones de personas). Cuando esta etapa termine, van a tocar quienes registraron un CBU, y cuando eso termine nos quedan aquellos que nunca tuvieron una cuenta bancaria”.

En esa línea, explicó que “esto es importante porque esta pandemia nos tiene que permitir generar alguna oportunidad para construir una Argentina de iguales. Más adelante habrá otras medidas, y es importante que ya los tengamos bancarizados”.

Al respecto dijo que hay cerca de 700 mil personas (del total de 9 millones) que aún no percibieron el pago pese a estar aprobados. De ese total, “400 mil no eligieorn una forma de pago. Fue un trabajo buscarlos para poder sumarlos al sistema. En la página de ANSES están actualizados los datos para saber si pueden y corresponde cobrarlos. El segundo pago del IFE se paga incluso a quienes todavía no pudieron cobrar pero están aprobados”.

Respecto de la renovación del Ingreso Familiar de Emergencia –el bono de 10 mil pesos que se paga a nueve millones de familias- remarcó que “ IFE tiene dos grandes éxitos: uno, que nos habíamos propuesto acompañar a las familias a partir del decreto que firmó el presidente, en relación al gran esfuerzo por el cuidado sanitario que generó un retroceso en materia de ingresos económicos. Esta decisión ingresó 10 mil pesos a casi 9 millones de argentinos. Como fue acertada, no sólo a nivel individual si no que eso generó consumo en los barrios, generó un impacto importante también en ese sentido, por eso se decidió pagarlo por segunda vez”.

El tercero, con cambios

Sin embargo, puso en duda una tercera versión del programa de emergencia: “Todavía lo estamos estudiando. Como la cuarentena continúa en algunos lugares, vamos a ver si lo extendemos”. Y estimó que en caso de realizarlo, “deberá incorporar la realidad de las provincias que ya pusieron en marcha sus sistemas productivos. En San Juan, por ejemplo, el 98% del aparato ya está en marcha. Será un tiempo distinto a la apertura comercial, porque no es automático, no es que abren los comercios y ya no se necesita ayuda. y habrá que diseñar políticas públicas que respondan a cada situación. No es lo mismo la situación del AMBa que en el interior bonaerense o en otras provincias”.

También resaltó el protocolo y las obras en las oficinas de ANSES para poder reabrir: “Estamos haciendo un enorme esfuerzo por poner a todas las oficinas en funcionamiento. Pronto podrán hacer los trámites en forma presencial. Todas tienen mamparas y los estamos adecuando. Estamos ahora atendiendo a turnados que quedaron congelados por el inicio de la pandemia. Tenemos que poder cumplir nuestra función sin correr riesgos. Lo estamos haciendo en forma progresiva, pero todas las oficinas están trabajando, algunas con las puertas abiertas y otras no.”

“No todo se va a hacer digital, pero nos vamos a poner a disposición de la gente para que puedan elegir cómo quieren hacer su trámite. Si es vía web, que puedan y si quieren ir a la oficina, también. No todos pueden o quieren manejarse de la misma manera”.

Respecto de las políticas para la salida de la pandemia, remarcó que "hay que ir pensando cómo vamos a construir la salida y la próxima etapa. Esto obliga a readecuar las políticas públicas, como el IFE, el ATP y otras herramientas que surgieron durante esta crisis que se sumó a la que ya había en el país", agregó.