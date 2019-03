Francesco Raúl Macri, más conocido como Franco Macri, nació en Roma el 15 de abril de 1930 y falleció el sábado 2 de marzo de 2019.



Cuando tenía 18 años, Franco, emigró a Buenos Aires donde ya se encontraba su padre, y comenzó a trabajar como asistente de un ingeniero civil.



En 1951, tres años después, fundó una empresa dedicada a la construcción, que luego daría origen a lo que actualmente es Sideco Americana.



En 1959, después de haber abandonado la carrera de Ingeniería -solo hizo dos años- fundó Demaco, su primera empresa constructora, enfocada en casas baratas. Los negocios se sucedieron y, en esas andanzas, descubrió el amor. Franco había obtenido la concesión de la obra civil que acompañaba al tendido del gasoducto de AGIP, la empresa italiana ligada al ENI (Ente Nazionale de Idrocarburi).

Con el paso de los años, Franco estuvo a cargo de la conducción de diversas organizaciones empresarias como la Unión Argentina de la Construcción, la Cámara Argentina de la Construcción y la Asociación de Fabricantes de Autos.

El 19 de enero de 1976 nació la emblemática Sociedad Macri, más conocida como Socma, el holding que agrupó a las "arañas", como las llamaba el propio Franco. El Grupo estaba integrado por empresas relacionadas principalmente con la construcción (SIDECO), la industria automovilística (Sevel), los vuelos aéreos (Macair Jet), el sistema de cobros (Pago Fácil), la recolección de basura (Manliba) y la industria de alimentos, con establecimientos en Argentina, Brasil y Uruguay. En 1988 le otorgaron el Premio Konex.



En 2006 fue designado por la Asociación para la Promoción y el Desarrollo Industrial de la República China en el Mundo como Consejero para inversiones en América Latina.



En 2015, con su hijo ya en Casa Rosada, Franco tuiteó

Llegué al país con 18 años. Trabajé duro, fui albañil y un empresario exitoso. Nunca pensé que a los 85 años sería el padre del Presidente — Franco Macri (@FrancoMacri) 28 de noviembre de 2015



Amores de un multimillonario



En uno de los viajes de negocios a Tandil conoció a Alicia Blanco Villegas, con quien se casó. Tuvieron cuatro hijos: Mauricio, Sandra, Gianfranco y Mariano. Pero tal como confesaría años después, la distante relación con su madre pesaría en su vida privada. "Si bien no estoy seguro de cómo afectó mi relación con las mujeres, no tengo duda de que lo hizo", supo afirmar.

Más tarde se casó con la psicóloga Cristina Cressier, con quien tuvo a Florencia. Aunque, otra vez, las cosas no funcionaron, y se separaron. Luego, Macri estuvo en pareja una y otra vez. Entre 1985 y 1989 su relación con Clara Bordeu ocupó las tapas de las revistas; más tarde, entre 1990 y 1997 salió con Evangelina Bomparola.

A continuación viviría uno de sus romances más resonantes, con la modelo y conductora Flavia Palmiero. Con ella convivió entre 1997 y 2000.

La última pareja que se le conoció fue Nuria Quintela y, en los últimos años, no se mostró en público con nadie más. "Un hombre, sin una mujer al lado, no es nada. Hoy estoy solo y no me siento pleno", dijo en febrero de 2009.