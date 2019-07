La Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP) actualizó los montos no sujetos a retención en el Impuesto a las Ganancias, a través de la resolución general 4525/2019 publicada este lunes en el Boletín Oficial.



La misma determinó que cuando, por aplicación del régimen, resultara un importe a retener inferior a $240, no corresponderá efectuar retención, en lugar de los $150 vigentes hasta ahora.



También se incrementó de $650 a $1.020 el importe mínimo de la retención cuando se trate de alquileres de inmuebles urbanos percibidos por beneficiarios no inscriptos en Ganancias.



La resolución destaca que la AFIP estableció regímenes de retención y excepcional de ingreso del impuesto a las Ganancias sobre determinadas rentas de distintas categorías.



Asimismo subrayó que razones de administración tributaria aconsejan modificar los importes previstos, a efectos de que mantengan el carácter de parámetro objetivo representativo de los distintos conceptos sujetos a retención.



En consecuencia, para ganancias hasta $8.000 no habrá retenciones; a partir de ahí, hasta $16.000 se retendrán $400; hasta $24.000, $1.120; y hasta $32.000, la retención será de $2.080.



Luego, en ganancias de hasta $48.000 se retendrán $3.280; hasta $64.000, $ 6.320; hasta $96.000, $10.000; y a partir de ahí, $18.640.