El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, advirtió que el gobierno de Mauricio Macri "ha cumplido todos los compromisos" con el FMI, por lo que "depende" de la administración del futuro presidente Alberto Fernández "apelar" al préstamo de US$ 11 mil millones que restan del acuerdo alcanzado con ese organismo. Después de que Fernández advirtiera que con el FMI va a firmar un "único acuerdo" que incluya "dejar de pedir dinero", Lacunza sostuvo que "la que tiene la relación con el FMI es la Argentina, no un gobierno particular".

El titular del Palacio de Hacienda indicó que ese desembolso "está pendiente" en caso de que la nueva administración quisiera hacer uso, al apuntar que " Argentina ha cumplido todos los compromisos monetarios y fiscales para que el programa esté disponible, pero depende del próximo programa económico, y será una decisión del próximo gobierno si va a apelar, o no, a ese financiamiento que está aprobado".

En declaraciones con medios televisivos, Lacunza planteó que "la deuda es de la Argentina, no del kirchnerismo o del macrismo. Hay vencimientos, y es natural que pasen de un gobierno a otro", puntualizó.

"Lo que tenemos que mostrar es una consistencia a lo largo del tiempo, y es lo más normal del mundo que a un gobierno le toque cancelar deuda de un gobierno anterior", concluyó.