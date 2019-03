En el discurso llevado a cabo para la apertura de la Asamblea Legislativa de este año, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, destacó que se inaugurarán "obras transformadoras" para la Ciudad y señaló que eso fue posible por el trabajo "codo a codo con el Gobierno nacional".

"En algún momento había que arrancar y arrancamos. Junto a Mauricio pusimos primera, al principio cotó poner en movimiento una ciudad que estaba parada. Lo hicimos sosteniendo el rumbo, no aflojando ni aún en los momentos más difíciles", señaló Rodríguez Larreta.

El mandatario porteño destacó: "Hoy estamos a meses de inaugurar después de 100 años un viaducto en la Ciudad que saca barreras y da seguridad".

"Vamos a inaugurar después de 70 años de promesas incumplidas el paseo del bajo y 54 escuelas", enfatizó Rodríguez Larreta al hablar ante los legisladores porteños.

El mandatario de la Ciudad dijo que actúa "sobre las bases que sentamos con Mauricio, trabajando en equipo, sosteniendo en el tiempo" las acciones y aseguró que así "Buenos Aires se está transformando como nunca antes".

En ese contexto, aseguró: "Mientras en el resto del país se discute si las clases empiezan o no, acá las clases ya empezaron". También destacó que el edificio tomado conocido como "el

elefante blanco" ya "no está más, el símbolo de la desidia no está más".

Rodríguez Larreta informó que "cada vez hay más policías en las calles" y que ya funcionan en la Capital unas 10 mil cámaras de seguridad.

Señaló que en los últimos tres años bajó la cantidad de delitos graves pero admitió que "subió un 3 por ciento" los casos de robos realizados por "motochorros".

"Necesitamos que la Justicia anos acompañe: no puede ser que la Policía de la Ciudad detiene un chorro, se juega la vida, un juez lo libera por una probation de 700 pesos", dijo Rodríguez Larreta, quien pidió "terminar con la puerta giratoria" y señaló que esa situación le da "bronca".